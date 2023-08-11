技嘉入選MSCI成分股、午盤強漲近3% 激勵AI族群齊慶
指數編纂公司MSCI（明晟）今（11）日公布季度調整結果「雙降一維持」，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至15.40%、17.67%，在全球市場指數權重維持1.65%，最新權重將在8月31日收盤生效。值得一提的是，MSCI台灣指數成分股方面，本次新增技嘉，技嘉今日股價強勁，盤中一度漲逾4%，來到308元，午盤漲7.5元左右，漲幅近3%，也帶動其他AI族群表現。
記者許家禎／台北報導
MSCI每年2月、5月、8月及11月公布季度和半年度調整，除了調整成分股外，MSCI對於台股權重調整，將牽動全球基金在台灣的分配和資金淨流入流出，因此備受市場關注。
MSCI（明晟）今日公布季度調整結果「雙降一維持」，MSCI台灣指數成分股方面，本次新增技嘉、刪除穩懋，指數成分股維持90檔，並有23檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股技嘉，權重0.48%。
至於MSCI全球小型指數則新增先進光、聖暉、國賓、中再保、橋威、勤誠、帝寶工業、長榮航太、廣積、廣運、亞翔、華星光、華泰、廣明、建準、穩懋、鈺太，剔除技嘉（轉入全球標準型指數成分股成分股）、金麗科、東碱。這次小型股調整中，不少是與AI相關或散熱族群入列。
而今日技嘉股價強勁，盤中一度漲逾4%，來到308元，午盤漲7.5元左右，漲幅近3%。而廣明納入全球小型指數，午盤漲3%，來到100.5元，大股東廣達表現也不錯，漲逾6%，來到224.5元。而先進光則飆漲停、華星光午盤漲逾4%、華泰漲3%、建準漲逾2%。