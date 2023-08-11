臉書PO截圖！控蔡衍明干預新聞挨告《個資法》 黃國昌無罪確定
中國時報董事長王丰不滿前時代力量立委黃國昌3年前曾在臉書公布多張旺中媒體集團蔡衍明介入新聞製播的證據，自訴控告黃國昌違反《個資法》。一、二審皆判黃國昌無罪，經王丰上訴第三審，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，駁回王丰上訴，全案確定。
記者潘千詩／台北報導
全案起因當時正值國家通訊傳播委員會（NCC）審議中天新聞台換照申請期間，時機敏感。2020年10月26日NCC曾舉行換照聽證會，蔡衍明在聽證會上表示，自己一年只去中天2、3次，否認有干涉新聞製播。
沒想到，10月28日上午，黃國昌在臉書張貼7張蔡衍明（蔡明剛）與旺中媒體高層主管的微信群組截圖，指蔡衍明否認干預新聞製播「根本在說謊」，截圖顯示蔡衍明對新聞的強力干預已不只是對於中天電視，而是對於整個旺中傳媒集團，其程度不僅止於影響，而是直接下令。
對話截圖內容包括「追蘇貞昌失竊180萬元為什麼不報警」、「可大批NCC：一、無格淪為民進黨打手。二、請社會大眾再看一次現場錄影」、「大家來研議全力反擊無國界組織」、「宣傳旺報『兩岸一家人』共識」等指示。隔天，黃國昌在臉書及YouTube直播。
同年11月，NCC決議不予中天新聞台換照。2021年4月，黃國昌收到一份刑事自訴狀，黃形容這訴狀是「旺中惱羞成怒的報復濫訴」。