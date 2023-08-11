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喊下架國民黨！徐耀昌等人為郭台銘造勢　朱立倫將祭出黨紀

▲媒體問是否相信徐耀昌是口誤？朱立倫僅強調任何傷害黨、同志的行為，為黨不容許。（圖／國民黨提供，2023.08.11）
▲媒體問是否相信徐耀昌是口誤？朱立倫僅強調任何傷害黨、同志的行為，為黨不容許。（圖／國民黨提供，2023.08.11）

記者顏幸如／台中報導

前苗栗縣長徐耀昌出席鴻海創辦人郭台銘造勢活動，喊出「下架國民黨」。國民黨主席朱立倫今天強調，任何傷害黨、黨員的人，黨紀不允許，考紀會將嚴正處理。對於徐耀昌等人幫郭台銘站台，是否刻意分庭抗禮？國民黨總統參選人侯友宜僅表示「大家都是希望台灣過得更好」。

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鴻海創辦人郭台銘10日在苗栗舉辦主流民意大聯盟造勢晚會，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、前縣長徐耀昌都站台相挺，徐耀昌更激動高喊「這次九合一選舉，大家用選票唾棄國民黨，這次總統大選，大家也要用選票支持郭台銘！」

雖然徐耀昌事後改口說是「口誤」，但言論仍引發爭議。侯友宜今（11）日到大甲鎮瀾宮參拜，媒體問及此事，他表示「目前黨部在了解當中」。媒體再問，徐耀昌等人在侯友宜訪台中之際，在苗栗幫郭台銘造勢，是否刻意分庭抗禮？侯友宜回答「大家都是希望台灣過得更好，鍾東錦縣長和我在平常縣市交流，有共同合作、兩縣市共好」。

朱立倫接受媒體聯訪指出，黨中央和地方黨部態度一致，全黨一致決定徵召侯友宜，這是全黨的共識，也依照黨的規範，團結支持侯友宜及地方提名的立委參選人。他強調國民黨就像一個大家庭，任何人傷害自己的家庭、黨、黨員，黨紀絕對不容許，考紀會嚴正處理，了解真相。媒體再追問，是否相信徐耀昌是口誤？朱立倫再次強調，「由考紀會處理」。

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