沒打滿三劑恐保護無效？專家曝下波新冠高峰 籲民眾盡速接種
國內新冠疫情自5月開始進入高原期，至今已經3個月，雖然第四波Omicron變異株疫情，已過高峰期，但根據疾管署統計，新冠併發症中65歲以上長者佔七成以上，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗。1對此，台灣疫苗推動協會榮譽理事長、台大醫院兒童感染科醫師李秉穎提醒，新冠病毒會不斷突變，平均每三到六個月就會有新型變異株，加上學生上學與天氣變冷的因素，所以隨著暑假進入尾聲，今年九月開學後可能還會有一小波新的本土疫情。
生活中心/綜合報導
李秉穎也提到，未來如果又有變異株引起流行，年齡超過65歲以上、免疫功能不全、慢性病患者，以及長期抽菸跟肥胖的民眾，都將是高危險族群，也因此呼籲民眾，還是積極施打疫苗，從根本保護力做起，甚至專家強調，新冠疫苗接種越多次保護力越夠，第一劑只是「打地基」，第二劑、第三劑以上就是加強免疫反應。「如果接種次數小於三次的話，基本上跟沒打過疫苗差不多危險。」
而近日頻傳新冠重症死亡個案，多數都是未曾施打新冠疫苗的民眾，而這些拒打疫苗的民眾，多數考量都是擔心疫苗副作用所帶來的不適，甚至是嚴重不良反應，對此李秉穎解釋，很多民眾擔心的嚴重副作用，多是被誤導的、跟疫苗沒有直接相關，真的因為疫苗嚴重不良反應出現重症甚至死亡的個案，大概僅占個位數而已。
另外李秉穎也分析，各類新冠疫苗中，mRNA疫苗確實會有比較明顯的副作用，像是發燒、輕微身體不適等，民眾如果有疑慮可以選擇像是Novavax這類的次單位蛋白疫苗。專家解釋，蛋白疫苗幾乎不會引起發燒，也很少有全身的不良反應，過去人們熟悉的「B肝疫苗」、「子宮頸癌疫苗」等，也都是使用蛋白質技術所開發的疫苗。
目前各國正在積極開發XBB疫苗，針對這個新一代疫苗，李秉穎強調，開發歷史悠久的蛋白質技術疫苗，未來接種後也仍然會維持低副作用。而Novavax也在40多個國家獲得 WHO EUA 授權；在台灣也早已獲准用於成人及青少年施打。
隨著防疫管制鬆綁，民眾容易出現防疫疲勞、警戒心下降的狀況，也因此擁有多元疫苗選擇就顯得很重要，各國專家也指出新冠疫苗仍會是主要預防接種項目，李秉穎也提到，新冠病毒目前已經進入與人類共存時代，雖然感染會逐漸感冒化，但是防疫最重要的工作，還是要靠持續接種新冠疫苗來打造基礎保護力。