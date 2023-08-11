印尼講師批評佐科威「愚蠢的混蛋」遭舉報　掀侵害言論自由爭議

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許多佐科威的支持者及政府官員紛紛指責洛基，認爲他的批評太過分，並對此表示抗議。
「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，印尼總統府辦公室主任穆爾多科（Moeldoko）日前說：「（洛基的言論）明顯是對總統的攻擊，不能容忍。我希望執法人員能根據適用法條對洛基採取行動。」
報導指出，截至8日警方已收到近20次針對洛基的舉報，但這些舉報都不是來自佐科威本人。
根據具有爭議的印尼電子資訊及交易法令（ITE），有關誹謗的條款必須由受害人，也就是佐科威本人向當局舉報。
先前印尼記者向佐科威問及有關洛基對他的批評時，佐科威只簡短回應表示：「那些都是小事，我只會專注在我的工作上。」
針對洛基的批評，許多佐科威支持者在社群媒體強烈抗議，甚至有許多人到洛基的家門口抗議。
「時代報」（Tempo）昨天指出，有抗議民眾向洛基家丟雞蛋，導致附近餐廳臭氣沖天。
這起事件引發印尼社會高度關注，洛基上週公開道歉，並解釋他的批評並非針對佐科威，而是整個執政團隊。
據「雅加達郵報」報導，印尼政府正在規劃去年底通過的「刑法修正案」（KUHP）實施細則，該法將在2022年12月頒布3年後正式生效。法條規定，任何指控侮辱總統的人都可能被起訴，並面臨長達3.5年的監禁。
印尼專家呼籲警方在處理洛基案件時，著重「修復式正義」，並表示與其將批評（政府）者定罪，不如採取更溫和的措施，為政府樹立更好的典範。
司法心理學家雷薩（Reza Indragiri Amriel）舉例：「像是由警方安排佐科威與洛基見面，這樣對每個人都有好處。」
維權人士哈里斯（Haris Azhar）則對愈來愈多的批評政府人士須上法庭，感到遺憾。
哈里斯因批評印尼海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan），現正面臨毀謗案控訴。他向「時代報」說：「若我們批評（政府），他們就會說這是誹謗，這種情況不能再繼續下去。」（編輯：陳惠珍）1120811