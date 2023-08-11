郭董提0到6歲國家養 游淑慧：我更希望能解決薪資結構自己養
鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，日前也提出0到6歲國家養政見，國民黨立委參選人游淑慧今（11）日表示，只因低薪結構穩定，政治人物才會說爸媽幫你養、小孩幫你養，大家更希望可以跟郭台銘一樣當國民老爹，不只自己養，還可以養別人。
記者余祥／台北報導
《NOWnews今日新聞》自製節目「鄉民大學問」登場，由「模仿天王」郭子乾、鄉民女神克萊兒擔任主持人，在節目中邀請政治人物「直球對決」。第二級邀請台北市議員游淑慧、前立委黃國昌、媒體名嘴黃暐瀚擔任來賓，同時還有綜藝天王沈玉琳擔任資深大學生以及另兩位大學生進行犀利提問。
游淑慧說，他前陣子退掉很多政論節目通告，因為實在很不喜歡一直評論黨內互罵，大家更想聽到的是政策跟未來願景，為什麼一場選舉已經到了中場，還在討論誰跟誰合？
游淑慧說，若把政策拿出來討論，像是郭台名的0到6歲國家養，「我更希望我可以自己養」，只有在低薪結構穩定下，政治人物才會說爸媽幫你養、小孩幫你養，但癥結點在於年輕人有太多茫然，薪資看不到未來，大家只能小確幸。
游淑慧也說，如果大家都可以跟郭台銘一樣當國民老爹，不但自己養小孩，還可以養別人，才是大家的希望。