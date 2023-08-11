PLG／高國豪被指控詐騙、後續是否可能遭嚴懲？法界人士分析回應
P.League+（PLG）新竹街口攻城獅主力後衛高國豪稍早被網友指控詐騙，以5000元價格向店家買到市價約13000元的李小龍白色球鞋，但事後卻沒有完成向店家的宣傳承諾，還轉手將球鞋以5000元轉售出去。這樣的行為是否已經觸法？《NOWnews》在詢問過法界人士後，達到了一些相關的答覆。
運動中心/臺北報導
根據昨日PTT網友轉載臉書社團的爆料，指出高國豪曾以5000元的價格在店家買到市場價值約13000的李小龍白色球鞋，不過他事後卻沒有做到當初答應對方的「發文+標記店家」，還轉手將鞋以5000元轉售。店家也憤而在網路上對其指控，整起事件也引起外界很大的重視。
高國豪這起案件是否有「詐欺」之嫌？之後是否可能影響他的職業生涯呢？根據聯盟規章的「其他違法違紀行為」條款，若案件涉及刑事部分，那他似乎除了面對法律審判之外，還有可能會遭到聯盟方面的懲處．可能的懲罰包括：禁賽最高一年、永不錄用、或科或併科罰款最高新臺幣伍拾萬元整。
而經《NOWnews》詢問法界人士後，得到的回覆是該案件比較屬於民事個人財產的糾紛，主要是一些代言合約沒有履行的情況，如果當事人之間能達成共識，那就是屬於民事的糾紛。
按照上述說法，若高國豪和球團與店家達成和解，並且在解決事件中保持良好態度，那或許之後就有保留給球團和球員自行處理的空間。
至於攻城獅方面，根據稍早的回覆，目前球團已經協助球員和店家進行相關和解的動作。至於內部會不會對於高國豪的行為進行懲處，球隊會在開會討論後回覆記者。