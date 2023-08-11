麻衣爆4月就離婚王泉仁！她認了「我很快樂」 月底將回台灣說明
43歲女星麻衣（佐藤麻衣）2014年與台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁結婚，本以為嫁入豪門，豈料不到3年就鬧婚變，去年兩人正式開打離婚官司，她今年6月也證實即將恢復自由之身，近期也努力拚復出。不過如今爆出她早在4月底就已完成離婚手續，豪門婚姻徹底結束，對此，麻衣本人也證實了：「我很快樂。」
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《三立新聞網》報導，麻衣被問到是否在4月底就離婚以及協議條件，她沒有否認，僅說：「協議條件不能對外透露，現在的我一樣做所有家事跟工作，但我很快樂。」而《NOWnews今日新聞》也詢問麻衣經紀人，對方表示：「現在的狀態就是，一切如報導所說，接下來8月25日，麻衣會回來參加廠商的記者會，是她離婚後第一正式工作，到時候再跟大家說明。」
事實上，麻衣與王泉仁鬧婚變後，她便悄悄返回老家東京定居，去年才開始打離婚官司。據悉，王泉仁被外界認為有30億元台幣身家，卻對贍養費一事相當保守，曾透過律師轉達他每月只願付26萬元日幣（約6萬元台幣），卻對輿論相當敏感，不願外界討論此事，已經簽訂合約希望前妻對外保密。如今離婚官司已落幕，據麻衣經紀人所述，麻衣即將在月底回台出席記者席，屆時會再與大眾說明一切。