非綠怎麼合？游淑慧：郭柯侯與其在正副糾結、不如用政策理念整合
面對明年總統大選，國民黨主席朱立倫喊出非綠大聯盟，鴻海創辦人郭台銘則提主流民意大聯盟，國民黨立委參選人游淑慧認為，沒有人會反對所謂非綠、主流民意大聯盟，但唯一的矛盾就是郭、侯、柯3人都想當正的，在位置上糾結，應該用政策整合。
記者余祥／台北報導
《NOWnews今日新聞》自製節目「鄉民大學問」登場，由「模仿天王」郭子乾、鄉民女神克萊兒擔任主持人，在節目中邀請政治人物「直球對決」。第二級邀請台北市議員游淑慧、前立委黃國昌、媒體名嘴黃暐瀚擔任來賓，同時還有綜藝天王沈玉琳擔任資深大學生以及另兩位大學生進行犀利提問。
游淑慧說，無論是主流民意或非綠大聯盟，都是想下架民進黨，因為民進黨過去在高房價、低薪、兩岸等議題做不好，因此大家希望政府能把這些事情做好。
游淑慧認為，講誰跟誰合其實沒有意義，現在又不是在找韓劇導演，看要配對哪對CP，沒有人會反對非綠聯盟，但唯一的矛盾就是郭台銘、侯友宜、柯文哲都想當正的，在位置糾結，而非把政策拿出來討論。
游淑慧認為，若把政策攤開，政策都不同，那當然三個參選人自己各選各的，但若有些政策理念相同就可以討論。