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整理包／食腦變形蟲入侵不到 2 周身亡，就愛躲藏在這些環境！如何預防一次看

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整理包／食腦變形蟲入侵不到 2 周身亡，就愛躲藏在這些環境！如何預防一次看

Heho健康

疾管署昨日公布，國內有一名 30 多歲女性因前往親水設施戲水，不料感染「食腦變形蟲」後續則因引起腦膜炎，短短 5 日後病症變化快速而死亡的病例，到底食腦變形蟲為何這麼令人懼怕？又該如何預防？

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依疾管署監測資料顯示，第一起食腦變形蟲個案發生於 1965 年澳洲，自此國際間每年有零星個案，如巴基斯坦每年約 10 例，美國約 5 例，但為數不多。

台灣曾於 2011年確診 1 例個案是一名 75 歲男性，因接觸溫泉水感染福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡。而今這起 30 多歲女性則為第 2 起死亡案例，過去有使用過親水設施，故該地方也已經全面消毒。

什麼是食腦變形蟲？

內格里阿米巴（Naegleria）為環境中自由營生的單細胞阿米巴原蟲，有 40 餘種，其中只有福氏內格里阿米巴原蟲 (Naegleria fowleri ) 會感染人類，又俗稱「食腦變形蟲」。



食腦變形蟲會出現在哪些地方？

福氏內格里阿米巴原蟲喜好溫暖環境，能生存於 46℃ 的溫熱環境中，在高溫下也可短暫存活。但如果在消毒良好的游泳池中不易感染福氏內格里阿米巴原蟲。

淡水湖泊及河川、溫泉水、工廠排出的溫水、飲用溫泉水、含氯量不足的游泳池水、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡，而含鹽量較高的海水尚未有檢出案例。

食腦變形蟲如何入侵人體？

人類經由鼻子吸入含有福氏內格里阿米巴原蟲 的水而受到感染。蟲體由鼻腔進入人體後，經由嗅覺神經進入大腦引發福氏內格里阿米巴腦膜腦炎。但如果是透過飲用方式，則不會因此感染蟲體。

感染到食腦變形蟲的徵兆？

食腦變形蟲的潛伏期平均為 5 天，可從 1 至 7 天。一開始的症狀可能包含發燒、頭痛、噁心或嘔吐，之後出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺，病程進展快速，發病後死亡率達 99 ％。通常染後的一周內並成會快速惡化，等到第 7 天至 14 天內死亡。

如何預防食腦變形蟲感染？

福氏內格里阿米巴原蟲感染是一種罕見的疾病，避免吸入受污染的水能預防受感染。民眾於進行水上活動或泡溫泉等活動時，可以使用鼻夾避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中。

此外，避免在炎熱、水溫高或低水位時戲水，並避免攪動底部池水或淤泥。如果於戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。 

如何篩檢及治療食腦變形蟲感染？

要篩檢出食腦變形蟲感染，透過實驗室診斷採集腦脊髓液，並以疾病管制署已經建立的分子生物學技術(PCR)，進行病原體檢測。但其治療藥物用於的效益尚不明確，根據台灣寄生蟲學會前理事長、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，目前尚無特效藥。

圖、文／謝承恩

1.資料來源:疾管署-福氏內格里阿米巴原蟲介紹

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 整理包／食腦變形蟲入侵不到 2 周身亡，就愛躲藏在這些環境！如何預防一次看

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