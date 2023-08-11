購入60架契努克直升機　德國將擁北約第2大機隊

（中央社柏林10日綜合外電報導）德國空軍首長格哈茲（Ingo Gerhartz）今天表示，上個月宣布購入60架契努克式直升機（Chinook）後，德國將成為握有北約第2大直升機機隊的成員國。 我是廣告 請繼續往下閱讀 路透上個月報導指出，德國將向美國波音公司（Boeing Co.）購買60架契努克式直升機，這筆軍售案將涵蓋直升機所需的必要基礎裝備，總費用高達80億歐元（約新台幣2832億元）。德國編輯部網路（RND）引述格哈茲的話稱：「我們將成為北大西洋公約組織（NATO）裡第2大的直升機機隊，僅次於美國。」格哈茲補充道，近50架契努克式直升機將駐紮在德國東部的霍爾茲多夫（Holzdorf）/舍內瓦爾德（Schoenewalde）空軍基地，並額外加派1000名士兵進駐。他說：「舍內瓦爾德基地將在空軍及整體德國聯邦國防軍（Bundeswehr）、德國國家安全上扮演關鍵角色。」（譯者：李晉緯/核稿：張茗喧）1120811訪問完中國後 沖繩知事玉城鄧尼有意訪台河北洪水災損逾4000億 已造成26死16失蹤聯合國報告：北韓規避制裁 持續發展核武計畫印尼講師批評佐科威「愚蠢的混蛋」遭舉報 掀侵害言論自由爭議