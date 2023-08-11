瓊斯盃／台菲混戰、韓國球員鼻樑被打斷　賽史2大衝突如何發生？

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1999年瓊斯盃台菲亂戰，當時菲律賓球員在場上小動作不少，引起不少台灣球員的不滿，當家中鋒黃春雄在比賽中氣不過，朝菲律賓球員頭部揮拳回擊，也引爆兩隊之間的肢體衝突，球迷也不理智的朝場中丟寶特瓶、垃圾，場面混亂。
這場比賽最終遭到沒收，後來李雲翔和鄭志龍在節目上回憶時，更稱這是「史詩級」戰鬥，也坦言當時場面太過混亂，制止的行為沒有太多效果，甚至有台灣球員被球迷扔出來的東西誤傷。
前球星鄭志龍曾表示對方的肢體動作都介於快要讓對方受傷的程度，球風相當剽悍。而實際上，菲律賓國內對於籃球運動相當狂熱，因此每年瓊斯盃都會有不少菲律賓球迷買票進場，成為主辦方穩定的票房來源。
台韓之戰備受關注 陳子威打斷韓國球員鼻樑
而除了菲律賓之外，韓國也堪稱中華隊在瓊斯盃中的「宿敵」，台韓大戰一直都是很受矚目的對戰戲碼，但自然的衝突也是時有發生，2008年瓊斯盃中，陳子威打斷金賢敏鼻樑一事，應該讓不少球迷記憶猶新。
當年中華隊的成績不佳，最終戰績為1勝8敗墊底，最後一場比賽正是和韓國爭第7名，雙方打得血脈噴張，比賽中動作也多。當時陳子威在第二節疑似不滿韓國球員小動作，因此揮拳打中金賢敏鼻樑，後者當下血流如注，衝突一觸即發。
好在雙方球員及時克制住行為，才沒有上演全武行。當時男籃主帥鄭光錫也表示對此感到遺憾，希望未來類似的事情不要再發生。