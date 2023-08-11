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昔力挺南海控股遭沒收　民進黨團酸柯文哲：沒主權意識者能參選？

▲民進黨團今天舉行記者會。（圖／民進黨團臉書）
▲民進黨團今天舉行記者會。（圖／民進黨團臉書）

記者陳佩君／台北報導

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，辦理「台北車站雙子星捷運聯合開發案」，力挺香港商「南海控股」為最優申請人，卻傳出遭中國國企中信集團沒收。對此，民進黨立法院黨團今（11）日強調，還好當年案子被駁回，否則現在就變成中國國企，呼籲「沒有國家願景及主權意識者，能參選總統嗎？請大家三思」。

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柯文哲過去曾為力挺南海控股砲打中央，在投審會以國安疑慮為由駁回南海控股投資後，柯文哲更用「國家願景、主權意識都是屁話」等語來抱怨，如今傳出南海控股股份被中共國企沒收。

民進黨立法院黨團今天舉行記者會，民進黨立委江永昌指出，台北車站雙子星目前由別的公司承攬，107年時北市府徵求優先投資廠商，當時獲得最優先資格的就是南海控股有限公司，然而香港廠商要做國家核心交通樞紐設施，當中有幾10項攸關住宅、商圈相關投資建設及大樓開發租售業等，必須要嚴格把關、審核。

江永昌說，經濟部投審會、陸委會、國安局等單位經過仔細審查發現，投資人母公司財報就說大部分員工、業務都在中國，香港財務報告準則第8號也披露，該集團把中國當成是該集團的註冊國家，百慕達商南海控股行政總裁是中國籍，下設委員會有過半都是中國籍，投審會駁回後也有打行政訴訟，「還好當年雙子星被投審會駁回，不然現在雙子星就變中國國企」。

江永昌表示，澳洲今年2月也駁回中資投資審議，大家看到柯文哲過去發言，只能說還好當年沒有照柯文哲5天、3秒通過，國家大政沒有那麼容易，今天證實當年嚴格審查都是對的，「黨團在這裡要講一句，沒有國家願景及主權意識者，能參選總統嗎？請大家三思」。

民進黨團幹事長劉世芳則說，柯文哲市長任內對雙子星爭議問題，蔡政府告知國安審議出狀況，他卻不斷反駁，現在「國家願景、主權意識都是屁話」，這句話奉還給柯文哲總統參選人，「請問他的國家願景跟主權意識是什麼？還是用這樣的話回應嗎？」

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