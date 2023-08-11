文資保存與教育發展　文資審議會決議新竹地下油庫續列冊追蹤

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文化局說明，今年2月24日市府接獲民眾提報公園用地內4座既有油庫登錄為歷史建築之申請案，文化局於4月6日邀集委員現勘並進行簡易文資價值評估，初步決議認為具歷史產業發展、環境教育及文化資產價值，予以列冊追蹤。
文化局表示，為求慎重，更於7月12日再次邀集文資委員召開專案小組審查，審查委員認為雖儲油槽內部現已無儲油，但仍具歷史產業脈絡及環境教育、文化資產等價值。不過考量油庫目前為公有產權且無滅失之虞，待活化利用主題確認後再進行審議，建議仍維持繼續列冊追蹤。
文化局指出，今日文資審議大會上，關心此案參與旁聽審議的市民踴躍表達對於地下油庫之想像與規劃，現場委員一一悉心聆聽。審議大會最後決議，朝兼顧油庫保存、建功高中發展需求與校園特色形塑等方向，統整納入未來校園整理規劃使用方案中，待校園規劃有初步方案後再行審議，因此此案繼續列冊追蹤。
文化局表示，此案極具文化發展與教育場域活化共融潛力，市府相當重視，不僅可解決教育現場因學生增加而出現的擴校需求，亦可利用在地現有實地環境創造人文教育課程，透過自然人文環境的互動，讓竹市學子更認識在地文化，在他們心中種下守護文化資產、環境教育與自然景觀的種籽。