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明霸克露橋涵管便道提早搶通　每日開放5時段

▲明霸克露橋的涵管便道已於今日上午10時完成第一波通行，早上開放半小時，就有將近78台車輛通行。（圖／甲仙工務段提供）
▲明霸克露橋的涵管便道已於今日上午10時完成第一波通行，早上開放半小時，就有將近78台車輛通行。（圖／甲仙工務段提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

台20線明霸克露鋼便橋，因卡努颱風引進西南氣流誘發玉穗溪大規模土石流，導致鋼便橋受損而交通中斷。在公路總局第三區養護工程處近日積極搶修下，已於今（11）日上午10時提前完成第二階段維生便道（涵管便道），因考量現地水文環境安全性及無預警土石流等狀況，初期將採人車有時段管制通行，後續開放時段仍會配合現地滾動檢討。

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甲仙工務段副段長呂修賢指出，明霸克露橋的涵管便道原本預計在8月12日搶通，幸這幾日天氣天氣幫忙，搶修機具不斷進駐，已於今日上午10時完成第一波通行，早上開放半小時，就有將近78台車輛通行，明霸克露橋的涵管便道還是屬於臨時的通行措施，仍有可能因為天候，或玉穗溪水位上漲會有突發狀況，公路單位會視水情，隨時啟動臨時的管制，請用路朋友隨時注意路況。

甲仙工務段指出，為維護用路人安全，開放期間將採戒護通行方式，維生便道開放通行時段及相關管制作業公告如下：

壹、管制時段

一、開放通行時段為每日7、10、12、14及17時等共五個時段，每個時段開放60分鐘，其餘時段管制不開放，以利便道維護及鋼便橋修復作業。如氣象情資預報降雨及當地溪水上漲，將立即進行封閉管制。

二、管制時間外除緊急救難需求，由桃源區公所或警察單位通知公路單位，視現地檢視安全無虞後，商請由警察單位及保全戒護通行。

貳、注意事項

（一）請用路人遵守公告管制請勿強行進入管制路段。

（二）開放初期為維用路人行車安全，禁止行人徒步、自行車及甲(乙)類大客車通行。

（三）管制時間外，緊急車輛(如警車、救護車等)及緊急工程車輛(如混凝土車等)在便道安全無虞狀況下，允許緊急通行。

（四）通行時請將車窗搖下，注意現場鳴笛警示。

甲仙工務段指出，在用路人及施工安全狀況下，會儘量滿足用路人行的需求，惟該處山區雨後易誘發玉穗溪土石流，通行短期維生便道仍有一定風險，建議用路人該期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。另為盡早恢復一般民眾正常通行，公路單位將持續進行第三階段鋼便橋受損修復工作，預計9月30日修復完成。

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