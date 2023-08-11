明霸克露橋涵管便道提早搶通　每日開放5時段

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甲仙工務段指出，為維護用路人安全，開放期間將採戒護通行方式，維生便道開放通行時段及相關管制作業公告如下：
壹、管制時段
一、開放通行時段為每日7、10、12、14及17時等共五個時段，每個時段開放60分鐘，其餘時段管制不開放，以利便道維護及鋼便橋修復作業。如氣象情資預報降雨及當地溪水上漲，將立即進行封閉管制。
二、管制時間外除緊急救難需求，由桃源區公所或警察單位通知公路單位，視現地檢視安全無虞後，商請由警察單位及保全戒護通行。
貳、注意事項
（一）請用路人遵守公告管制請勿強行進入管制路段。
（二）開放初期為維用路人行車安全，禁止行人徒步、自行車及甲(乙)類大客車通行。
（三）管制時間外，緊急車輛(如警車、救護車等)及緊急工程車輛(如混凝土車等)在便道安全無虞狀況下，允許緊急通行。
（四）通行時請將車窗搖下，注意現場鳴笛警示。
甲仙工務段指出，在用路人及施工安全狀況下，會儘量滿足用路人行的需求，惟該處山區雨後易誘發玉穗溪土石流，通行短期維生便道仍有一定風險，建議用路人該期間非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。另為盡早恢復一般民眾正常通行，公路單位將持續進行第三階段鋼便橋受損修復工作，預計9月30日修復完成。