侯友宜看過來！媽媽市長正在忙這事 女力縣市長撐起藍營半邊天
國民黨總統參選人侯友宜到台中「類LONG STAY」2天，卻沒看到盧秀燕陪同。媒體問侯友宜，媽媽市長沒來是否可惜？侯答「媽媽市長剛好身體微恙」，其實上周確診的盧秀燕，身為六都唯一女市長，正在忙著今天下午成立的「女性縣市長聯盟」活動。
記者顏幸如／台中報導
國民黨13位縣市長中，女性高達8人，依地理位置分為兩組群聚，分別是中部的中彰投雲嘉市5人、東部的宜花東3人，是名符其實的女力撐起半邊天。人口高達200多萬人的台中市長盧秀燕，自然而然成為藍營女力的「大姐頭」，她同時也是中台灣區治理平台8縣市的領頭羊。
日前盧秀燕邀請包括民眾黨新竹市長高虹安、民進黨屏東縣長周春米組跨黨派的「女性縣市長聯盟」，其中周春米婉拒，其他9人原本要在7月26日宣佈成軍，卻因卡努颱風攪局臨時取消，延至今日召開。
9位女力縣市長今在台中市帝國糖廠，宣佈攜手行銷在地觀光，並共同會議聯合國永續發展目標中的性別平等議題，期盼藉由女性剛柔並濟的韌性，發揮更多元化的影響力。
侯友宜到台中「類LONG STAY」2天，卻沒看到盧秀燕陪同。侯友宜受訪時指出，媽媽市長剛好身體微恙，她是積極認真非常棒的好市長，他們從以前到現在有革命情感，共同攜手合作，台灣才會共好，這次來主要是跟立委到選區跟台中鄉親搏感情，傾聽聲音。
事實上盧秀燕上周快篩後確定染疫，但病情並不嚴重，身為六都唯一的女性市長，這幾天她都在忙著「永續女力」一事，下午的活動，也是她癒後的首度復出。