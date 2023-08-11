台灣ETF上市20年、年輕小資族多元投資　每4人就1人持有

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總統蔡英文致詞時表示，近年台股參與程度提高且有年輕化趨勢，截至2023年7月開戶人數已達1,234萬，ETF也不斷推陳出新，引進不同產業、主題、策略的ETF，並獲得投資人青睞，這是政府及業界通力合作的成果。金管會主委黃天牧也說，ETF已成為大家熟悉的金融工具，並且因費用低廉、易於分散風險、投資便利等優勢，而漸受投資人喜愛，尤其在2019年底，債券ETF規模較2018年底增加了0.95兆元，引領整體境內基金規模超越境外基金，也為國內資產管理市場締造重要的里程碑。
證交所董事長林修銘指出，過去20年來，ETF規模從35億元一路成長至今突破3兆元，在亞洲主要市場規模僅次於日本，且受益人數在幾年間快速由164萬人成長四倍至654萬人，等於台灣每4人就有1人持有ETF，這是各界共同努力的成果。
他認為，ETF的發展彰顯了創新、多元、普惠的意涵：商品類型從市值型、產業型、槓反型，到ESG、低碳、電動車等不同主題ETF，標的亦涵蓋股票、債券、期貨等，滿足多元投資需求，並且讓小資族也能參與。林修銘也強調，今天全新上線的「e添富」資訊平台，提供一站式服務，呈現視覺化及豐富完整的資訊，投資人也可以透過「e添富」進行篩選，找出符合自己需求的ETF商品，為ETF投資增加助力，同時盼望未來與各界一起努力，共同再創我國ETF市場無數璀璨20年。
為期兩天的博覽會共規劃四大展區：ETF主題館、創富舞台、創富理財區、ETF沙龍區，精彩活動不間斷。主題館展示臺灣ETF發展里程碑，介紹ETF市場運作和生態系全貌，並幫助大眾了解證券期貨周邊單位提供了齊全的商品種類及便利的投資服務。還有專人介紹新推出的「e添富」，大家可以操作體驗，藉由視覺化分析工具掌握上市ETF數據及策略等重要資訊。主題館內更有集章贈獎活動、酷炫拍貼機，歡迎民眾前往參觀。
創富舞台一連兩日都有精彩活動輪番上陣，首日開幕典禮結束後緊接著迎來國際論壇，國內外交易所、指數公司齊聚一堂，共商ETF未來發展趨勢。「財經名人談投資」邀請投信投顧公會理事長劉宗聖、投信投顧公會監事張錫共同參與對談，分享ETF發展趨勢及未來展望。還有六個場次的「投資找專家」，邀請到國內投信、證券業界專家，專業解析ETF投資術。
「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」即日起至8月12日，於台北世貿一館D區盛大展出，兩天活動預計將吸引上萬人入場參與，同時開幕典禮、國際論壇及多場講座亦有線上直播，可上網觀看。