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別讓肝炎找上你的孩子！ 14 歲少女健檢揪出 兒科醫點名常見肝炎

別讓肝炎找上你的孩子！ 14 歲少女健檢揪出 兒科醫點名常見肝炎
別讓肝炎找上你的孩子！ 14 歲少女健檢揪出 兒科醫點名常見肝炎

Heho健康

14 歲少女感冒時合併右上腹痛，因為症狀持續加劇，家人將她送至急診就醫，抽血檢查意外發現她的肝功能指數上升，確診為肝炎。醫師問診才發現，原來林小妹妹在國中入學健康檢查，就檢測出肝炎的情況了。

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安南醫院兒科部小兒科主治醫師楊喬喻表示，在追蹤林小妹妹病程時，發現她的肝功能指數總是起伏不定，但經過一系列的抽血與超音波檢查評估，診斷為「自身免疫性肝炎」。自身免疫性肝炎是一種人體自身免疫系統攻擊肝臟並導致其發炎的疾病，這種疾病是慢性的，也意味著會持續很多年。

病毒性肝炎是全球最常見肝炎

肝炎依病期長短分成 2 期，6 個月以下稱為「急性」，6 個月以上則稱為「慢性」。急性肝炎可能會自行痊癒，也可能發展為慢性肝炎，在某些情形下甚至會導致急性肝衰竭，病程過久會演變為肝硬化、肝衰竭，或肝癌。

楊喬喻指出，大多數兒童急性肝炎仍以病毒感染為主，包括疱疹病毒、腺病毒或 EB 病毒（Epstein-Barr virus）等，同時可能合併發燒、疲倦、化膿性扁桃腺炎等症狀。對於這些感染性疾病，適時給予支持性療法，後續追蹤肝指數，大多都可以恢復正常。



飲食西化造成非酒精性脂性肝炎

然而，如果是反覆超過 6 個月的肝炎（即「慢性肝炎」），則應積極尋找原因。楊喬喻表示，隨著疫苗普及與公共衛生的進步，兒童族群肝炎中，以往常見的 A、B、C 肝已經漸漸地減少，取而代之的是飲食西化後，肥胖所引起的「非酒精性脂性肝炎」比例上升。除此之外，一些較少見的代謝性疾病，像是「威爾森氏症」或「自體免疫性肝炎」等，也是需要注意的病因之一。

楊喬喻也提醒，慢性發炎雖然會引起肝臟的纖維化、甚至是肝硬化，但父母也無須過度擔憂，在專業的小兒科醫師協助下，只要積極尋找病因並對症下藥，通常可以避免後續的併發症出現。



文／賴以玲 圖／楊紹楚

諮詢專家：安南醫院兒科部小兒科主治醫師楊喬喻

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 別讓肝炎找上你的孩子！ 14 歲少女健檢揪出 兒科醫點名常見肝炎

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