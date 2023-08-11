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病毒性肝炎是全球最常見肝炎
肝炎依病期長短分成 2 期，6 個月以下稱為「急性」，6 個月以上則稱為「慢性」。急性肝炎可能會自行痊癒，也可能發展為慢性肝炎，在某些情形下甚至會導致急性肝衰竭，病程過久會演變為肝硬化、肝衰竭，或肝癌。
楊喬喻指出，大多數兒童急性肝炎仍以病毒感染為主，包括疱疹病毒、腺病毒或 EB 病毒（Epstein-Barr virus）等，同時可能合併發燒、疲倦、化膿性扁桃腺炎等症狀。對於這些感染性疾病，適時給予支持性療法，後續追蹤肝指數，大多都可以恢復正常。
飲食西化造成非酒精性脂性肝炎
然而，如果是反覆超過 6 個月的肝炎（即「慢性肝炎」），則應積極尋找原因。楊喬喻表示，隨著疫苗普及與公共衛生的進步，兒童族群肝炎中，以往常見的 A、B、C 肝已經漸漸地減少，取而代之的是飲食西化後，肥胖所引起的「非酒精性脂性肝炎」比例上升。除此之外，一些較少見的代謝性疾病，像是「威爾森氏症」或「自體免疫性肝炎」等，也是需要注意的病因之一。
楊喬喻也提醒，慢性發炎雖然會引起肝臟的纖維化、甚至是肝硬化，但父母也無須過度擔憂，在專業的小兒科醫師協助下，只要積極尋找病因並對症下藥，通常可以避免後續的併發症出現。
文／賴以玲 圖／楊紹楚
諮詢專家：安南醫院兒科部小兒科主治醫師楊喬喻
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 別讓肝炎找上你的孩子！ 14 歲少女健檢揪出 兒科醫點名常見肝炎