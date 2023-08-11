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中市府要求7期百貨業者勸離排隊車潮

▲交通局求七期百貨業者，於停車場滿場時應勸離車輛導引至周邊特約停車場(圖／交通局提供2023.8.11)
▲交通局求七期百貨業者，於停車場滿場時應勸離車輛導引至周邊特約停車場(圖／交通局提供2023.8.11)

記者柳榮俊/台中報導

台中市西屯區7期百貨商圈，每逢假日與週年慶活動期間均帶來大量車潮，市府交通局要求業者拚經濟同時，也應善盡交通維護責任，周末假日必須在館內停車場滿場時，派專人勸離購物車輛前往周邊特約停車場停放，避免購物車潮排隊等候進場時佔用道路，影響其他用路人權益，呼籲民眾多利用大眾運輸工具，市民還能享有「雙十公車」優惠，輕鬆逛街不必煩惱停車問題。

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交通局長葉昭甫表示，7期周邊的百貨商圈帶動地方繁榮，不只吸引台中市的消費者，也是中部地區民眾購物熱門去處，但也因湧入的人流與車潮，常造成周邊道路打結，交通局大力改善交通措施、擴大提供停車場，更要求百業公司業者在館內停車場滿場時，主動勸離購物車輛並引導前往周邊特約停車場停放，維持台灣大道、惠中路、市政北七路等車道順暢。


葉昭甫指出，因應假日消費車潮造成道路壅塞問題，百貨公司業者配合增加人力、物力，派遣義交及保全協助執行，由專人高舉「停車場車位已滿時，請勿排隊以免受罰」、「停車場已滿，特約停車場免費停車三小時」的告示牌，明確宣導消費者，籲請用路人配合現場警察及交管人員指揮行進。


「開車前往7期百貨商圈消費的民眾，可多加利用台中交通網APP」，葉昭甫提及，假日大量湧入該區域的車輛勢必會造成停車不便及影響周邊道路服務水準，提醒民眾可在手機下載「台中交通網APP」，查詢附近停車格在席資訊，還能導航到周邊特約停車場。


此外，交通局在包括台灣大道等鄰近7期商圈設置停車動態資訊導引面板，提供鄰近百貨商圈距離約300公尺的市政公園地下停車場，目前剩餘車位、導引方向等資訊，多走幾步路，減少排隊進入百貨公司停車場的等候時間。

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