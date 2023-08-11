沈玉琳談麻衣離婚「沒有誰該容忍誰」！喊「聞襄下馬」虧林襄戀情
模仿天王郭子乾在《今日新聞NOWnews》主持的新節目《鄉民大學問》上周開播集受到鄉民熱烈迴響，本周節目郭子乾化身「郭台鳴」，碰上「荒謬大師」沈玉琳來踢館。兩人稍早受訪，沈玉琳被問到對於麻衣早在4月底就已完成離婚手續，表示現代婚姻經營實屬不易，婚姻中也沒有誰要容忍誰；此外，林襄近日爆出與樂天球員馬傑森熱戀，沈玉琳除了笑虧「聞襄下馬」以外，也相當祝福她：「她這麼年輕，又不是比丘尼，幹嘛不給人家交男朋友？」
記者郭佩蓉/台北報導
沈玉琳今（11）日受邀擔任《鄉民大學問》來賓，稍早受訪時被問到麻衣今爆出早在4月就完成離婚手續消息，感嘆表示：「現代婚姻經營實屬不易，我自己也很努力在經營婚姻，像是要一直維持新鮮感。」提到自己雖是家中經濟來源，但也不能一直裝老大，還是要幫忙倒垃圾、做家事，「你有沒有為了另一半去做、關心對方的感受，婚姻的經營就是這種點點滴滴」，更直言婚姻中「沒有誰要容忍誰」，「一句老話，要互相尊重啦！」
沈玉琳也不忘狠虧郭子乾，要他分享婚姻經營之道：「問郭哥啊！因為我沒有像他一樣離婚過。」郭子乾也笑回：「你剛剛已經分享了，很好很好！」沈玉琳則表示畢竟自己不是當事人，真正的狀況也不得而知，「兩個人如果在一起不快樂就分開，各過各的，以前我不贊成婚前協議，但這幾年覺得滿重要，就是醜話說在前面，先講一講啦，不要裝客氣」。
至於沈玉琳曾經與林襄合作節目《威廉沈歡樂送》，被問到林襄近日爆出與球員馬傑森戀愛一事有何看法？沈玉琳表示過去有與林襄合作一年的時間，從來沒看過她男朋友，「可見她真的很保護這段戀情，錄影從沒看過」，也抱持祝福態度，「本來就會希望有空間，她年輕啊，她又不是比丘尼，幹嘛不給人家交男朋友？也好，因為我們這樣子錄影會多一些話題」，也不忘笑虧「聞襄下馬」，「以前錄影都一直聊孫生，現在都可以多一個話題，我跟她的相處，比較像爸爸跟女兒，滿祝福她」。
最後，有關于美人參選一事，沈玉琳表示自己很支持她，也有給她滿多意見，「她是有獨到見解的人，她想做這樣的決定，我們就是尊重、支持，像政治獻金開放，我也慷慨捐出，她9月16日要辦募款餐會，我也熱情參與，這就是身為搭檔，我們能做的，幫她加油鼓勵」，也坦言因為于美人以無黨籍參選，對一般老百姓比較有實質幫助，「這點也是我支持她的原因，投一個真正可以為民發聲的候選人也很好」，未來也不排斥替于美人站台。更多《鄉民大學問》有趣精彩的內容，將在今天晚間7點在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道盛大播出。