公車日常？台中婦離站想搭遭拒 氣噗噗雙手叉腰瞪司機還肉身擋車
台中市西區美村路一段，一輛公車正在停等紅等時，一名婦人向司機招車想要上車遭拒絕，竟一氣之下站到車頭前以肉身擋車、怒瞪司機，還雙手叉腰表達不滿，雙方僵持不下，車內乘客全都大傻眼，大約10秒後婦人才自行走開，不過這一幕已被網友拍下，並上傳到「社會事新聞影音」群組，而警方則表示，該行為可能違反《道交條例》可處新台幣500元，也可能觸犯強制罪，呼籲民眾遵守法規。
公車日常？台中婦離站想搭遭拒 氣噗噗雙手叉腰瞪司機還肉身擋車
據了解，事情發生在10日上午，當時公車正在距離站牌約70公尺處停等紅燈，這時有一名婦人，對著司機招手示意要上手，由於該處並非公車站，司機因此揮手拒絕，沒想到婦人氣不過，當下直接以肉身擋車，還雙手叉腰、怒瞪司機來表達不滿，綠燈後雙方仍僵持不下， 車內乘客也無言以對，直到約過了10秒後，婦人自知理虧才離去，未嚴重耽誤到其他乘客行程。
對此，客運業者也無奈表示對此現象司空見慣，乘客過站以肉身擋車的狀況是「公車的日常」，基本上每天都會遇到，只要影響的時間沒有太長就不會報警，除非乘客有動作或挑釁行為，也耽誤2分鐘以上，影響到乘客權益就會報警。
該轄區第一分局表示，婦人以肉身擋車的行為，涉嫌違反《道路交通處罰條例》，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣500元，呼籲民眾遵守法規。