一旦破裂致死率高達50%！　新型手術治療感染性胸腹主動脈瘤

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▲創新「主動脈補片手術」先切除感染的假性血管瘤後，再施作補片修補動脈破口，術後使用抗生素，成功治癒患者。（圖／台中榮總提供）
手術風險與復發風險高感染性主動脈瘤是主動脈疾病中最為棘手的疾病，而感染性胸腹主動脈瘤更是高手術風險與高復發風險之感染症。臺中榮總急診胡松原主任研究發現，高達1／5感染性胸腹主動脈瘤病患血液培養菌種為沙門氏菌。心血管外科主任蔡忠霖指出，將近半數之患者同時合併有心血管方面疾病、三高或周邊血管等疾病。
過去傳統感染性胸腹主動脈瘤之標準治療為手術全切除並進行胸腹主動脈人工血管置換手術，手術時間長且風險甚高，術後併發症也相對多，恐引發中風、洗腎、腸缺血等。
近年出現微創「主動脈覆膜支架」手術，然而因胸腹主動脈瘤之複雜解剖位置，並非所有胸腹主動脈瘤皆適合主動脈覆膜支架置放，且感染的血管瘤依舊存在，無法完整達到感染症手術的清創目的，術後再感染與再次手術的風險亦高。
主動脈補片 清除感染預後佳台中榮總心血管外科採用「主動脈補片」手術模式，達到兼具清除感染及降低手術時間與風險2個目的，讓病人可在傳統人工血管置換與覆膜支架置放之外，有第3種選擇。此治療方式已積極研究發展、並創建為心血管團隊之標準化流程，蔡忠霖主任與黃暄喬醫師更撰寫論文投稿於醫學期刊Annals of Surgical Treatment and Research，並與急診胡松原主任合作投稿至Clinical outcomes of aortic mycotic aneurysm:10-years observational study。
為了同時達成完整切除清創之感染症治療，目的兼顧降低手術時間、彌補高風險手術之風險，主動脈補片治療提供第3種有效之治療選擇，台中榮總於3年前開始採用此治療模式治療病人，預後狀況皆相當良好，無感染性主動脈瘤復發之紀錄。術前急診醫師之診斷轉介與術後感染科醫師照會等跨團隊醫師的協助，盡力將此病症治癒，是提升病患活率之重要關鍵。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58796
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