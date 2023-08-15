孫藝珍曬兒回歸引話題　擔任仙女玻尿酸形象大使　綻放優雅輪廓

婚後幸福美滿的韓國女星孫藝珍不僅產後神速亮麗回歸，日前更首次曬出兒子的小肉手，膨潤的小手看起來Q彈緊緻，萌翻了一大票網友；而除了令人稱羨的家庭生活，產後神速回歸的孫藝珍，鏡頭前緊緻肌膚依舊，動人的輪廓與狀態讓人幾乎忘了她幾個月前才剛生完寶寶。關於出道20 年還能一直維持凍齡的tips，她在許多訪問中談到「美不是一瞬間就可以達成，需要用心與努力」，持續TRX運動、瑜珈跟用熱毛巾敷臉…等，都是她維持健康的習慣，絕佳的狀況讓她從2020年開始就擔任韓國Medytox Inc.與仙女玻尿酸的形象大使，今年更進一步擔任國際形象大使，美麗的形象照首度在台灣曝光，引起一波話題。 我是廣告 請繼續往下閱讀 在女神孫藝珍的加持下，仙女玻尿酸自推出以來一直深獲韓國女性的喜愛，其製造公司為韓國知名上市公司Medytox Inc. 。Medytox Inc. 成立於2000年，20多年來致力於創新科技與差異化研究，每年在研發與創新領域皆投注巨大的人力與經費，因此成為韓國第一家自行研發並且成功上市肉毒桿菌素的公司，目前主要生產銷售醫美相關的醫藥產品，如：肉毒桿菌素、玻尿酸、醫美醫療器材及醫美保養品等，全球銷售版圖達60多國，包括日本、泰國、巴西等，至今市值已超過一兆韓元，展現出全球生物製藥公司的地位。▲孫藝珍時常展現出仙女般的笑容，對她而言，呈現自然柔美的微笑是別人稱讚她美麗的關鍵所在。（圖/品牌提供）孫藝珍在公開訪談影片中分享了她對美麗的見解，她認為美不是一瞬間的成就，而是需要用心與努力，針對自身的外在與內在持續地愛護與照顧。在這次仙女玻尿酸的影片拍攝過程中，孫藝珍時常展現出仙女般的笑容，對她而言，呈現自然柔美的微笑是別人稱讚她美麗的關鍵所在。現在，仙女玻尿酸也引進台灣，讓台灣消費者有機會像孫藝珍一樣，展現自然柔美的笑容。特企／安達人壽獲保險信望愛最佳商品創意獎特企／把握開學最後時光！滿滿蜜豆人在兒童新樂園陪你玩翻暑假不演了！光陽促銷活動挨轟銷庫存 一張照片直接打臉酸民特企／浪漫台三線藝術季 藝術文化美景美食一次滿足