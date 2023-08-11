李方艾美中餐廳化皮乳豬上菜 酥脆多汁顛覆傳統吃法

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樂美中餐廳由服務過三任總統的主廚李錦培坐鎮，他融合廣東各大菜系，以拿手順德菜系煲湯為基底，畫龍點睛，讓各式菜餚美味升級。其中，招牌必點的「順德手打魚腐煲」，漂浮湯面的雪白圓滑魚丸，採用鱸魚及龍膽石斑肉手拍出黏性，再入鍋油炸去水分，軟嫩滋味絕妙。但讓人回味再三的，則是使用後腿肉、老母雞和腐皮慢火燉熬四小時，熬出的濃郁鮮美滋味。
樂美中餐廳以講究火候的高級粵式料理，擄獲一票死忠饕客。尤以烤乳豬創意吃法，只有樂美中餐廳吃得到。李錦培表示，正統港式烤乳豬做法繁複，主廚秉持傳統工法，從去骨、汆燙、醃漬、刷醬、自然風乾入味、最後再以大火燒烤，從製作到上菜必須24小時以上，才能完成此道功夫菜。
至於烤乳豬要好吃的秘訣，除了醃漬醬要入味外，外皮的酥脆度、完整性是關鍵，需使用400度以上的大火，以豬鬃來回刷油，使其均勻油亮，讓整隻乳豬的外皮能均勻火烤至酥脆，道地的酥脆多汁烤乳豬才能上菜！為了讓饕客們品嘗乳豬不同以往的美味，李錦培研發獨有吃法「乳豬佐鵝肝三文治」，以醇厚鵝肝醬搭配酥脆乳豬皮，襯以法式吐司的柔軟，一口咬下層次豐富，鮮甜脂香在嘴裡化開，連老饕都稱讚。
另外視覺、味覺一次滿足的「掛爐片皮鴨」，嚴選75天以上養成，3公斤以上的北鴨，油脂豐厚，肉質最佳，經過48小時秘製香料醃漬，為了呈現完美肉質，更特別設置「烤鴨風乾室」，長達12小時風乾後，才能進爐烘烤。烘烤上色，再經過「搶皮」工序，將滾燙熱油淋到鴨皮上讓表皮澎脹酥脆，一隻完美的粵式烤鴨才算完成。
樂美餐廳的烤鴨桌邊秀，會在現場進行片皮，劃開鴨皮翻騰而上的熱氣，夾帶著鴨油香氣，讓人食慾大開，8分皮、2分肉的的完美比例，搭配宜蘭三星蔥與清爽黃瓜段，蘸上特調乳豬醬包進充滿麥香與青蔥香氣的手工餅皮，一口咬下，噴發的鴨油融合了所有食材，酥脆鴨皮、彈牙鴨肉、微辛蔥香與柔嫩麵皮在口中一次感受。