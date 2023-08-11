蝦皮代購2保健食品檢出致癌多環芳香烴化合物　消基會公開檢測值

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值得注意的是，上述兩件標示內容不符，編號1號「Now Foods 纈草」僅有標示中文品名、規格及有效日期，產地為英文描述；編號2號「ST.JONS'S WORT」則完全無中文標示；另從電商PChome購得、編號10號「蜂寶力蜂膠滴劑」未標示成分，均違反《食品安全管理法》第22條第1項規定，依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
在抗氧化劑測試，15件樣品的抗氧化劑含量，結果均符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。至於重頭戲的多環芳香烴化合物（PAHs）測試，消基會進行其中4項檢測，包含一級致癌物苯(a)駢芘（benzo(a)pyrene），以及苯(a)駢蒽（benz(a)anthracene）、苯(b)苯駢苊（benzo(b)fluoranthene）和䓛（chrysene）等4品項（以下稱PAH4）。
結果發現，15件樣品中PAH4總和，其中苯(a)駢芘15件均未檢出，其餘三項則有2件檢出，為編號1號「Now Foods 纈草」三項含量介於20〜25 g/kg及2號「ST.JONS'S WORT」三項含量在40〜49 g/kg之間。
消基會建議，嬰幼兒與年長者，最好經過醫師評估再食用保健食品，且選購時應留意是否有完整的中文、成分標示等。也提醒業者，補充食品不是藥品，不可作為醫療用及宣稱具有療效。
此外，因抽樣的15件保健食品中，3件標示違反《食品安全管理法》的都是來自電商平台代購賣家。消基會也呼籲政府應加強進行查察是否符合法律規範，以保障消費者權益。