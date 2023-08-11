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蝦皮代購2保健食品檢出致癌多環芳香烴化合物　消基會公開檢測值

▲消基會抽查市售15件蜂膠、靈芝等保健食品，進行一級致癌物多環芳香烴化合物四品項（PAH4）檢測，今（11）公開檢測結果。（圖／消基會提供）
▲消基會抽查市售15件蜂膠、靈芝等保健食品，進行一級致癌物多環芳香烴化合物四品項（PAH4）檢測，今（11）公開檢測結果。（圖／消基會提供）

家庭消費中心/綜合報導

據經濟部最新統計指出，國內保健營養食品產值2021年達215億元，連續4年創歷史新高；另依海關進出口統計，2022年進口保健營養食品金額高達87億元，是歷年新高。保健食品真的多吃多補？消基會月前採樣取得15件蜂膠、靈芝、藍綠藻等保健食品，進行致癌物多環芳香烴化合物（PAHs）4品項檢測，今（11）公開檢測結果，發現有2件在蝦皮代購買的保健食品有檢出，但都在標準值內。

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消基會指出，被檢出致癌物多環芳香烴化合物（PAHs）的兩件保健食品，都是透過蝦皮代購取得，分別編號1號「Now Foods 纈草」及編號2號「ST.JONS'S WORT」，兩件數值雖都沒超過標準值，但後者含量已接近「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」指標值50.0 g/kg。

▲消基會公開市售15件蜂膠、靈芝等保健食品檢測結果，發現編號1號「Now Foods 纈草」及編號2號「ST.JONS'S WORT」檢出PAHs，但都在標準值內。（圖／消基會提供）
▲消基會公開市售15件蜂膠、靈芝等保健食品檢測結果，發現編號1號「Now Foods 纈草」及編號2號「ST.JONS'S WORT」檢出PAHs，但都在標準值內。（圖／消基會提供）
值得注意的是，上述兩件標示內容不符，編號1號「Now Foods 纈草」僅有標示中文品名、規格及有效日期，產地為英文描述；編號2號「ST.JONS'S WORT」則完全無中文標示；另從電商PChome購得、編號10號「蜂寶力蜂膠滴劑」未標示成分，均違反《食品安全管理法》第22條第1項規定，依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

在抗氧化劑測試，15件樣品的抗氧化劑含量，結果均符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。至於重頭戲的多環芳香烴化合物（PAHs）測試，消基會進行其中4項檢測，包含一級致癌物苯(a)駢芘（benzo(a)pyrene），以及苯(a)駢蒽（benz(a)anthracene）、苯(b)苯駢苊（benzo(b)fluoranthene）和䓛（chrysene）等4品項（以下稱PAH4）。

結果發現，15件樣品中PAH4總和，其中苯(a)駢芘15件均未檢出，其餘三項則有2件檢出，為編號1號「Now Foods 纈草」三項含量介於20〜25 g/kg及2號「ST.JONS'S WORT」三項含量在40〜49 g/kg之間。

▲消基會公開保健食品檢測結果，續上圖。（圖／消基會提供）
▲消基會公開保健食品檢測結果，續上圖。（圖／消基會提供）

▲消基會公開保健食品檢測結果，續上圖。（圖／消基會提供）
▲消基會公開保健食品檢測結果，續上圖。（圖／消基會提供）
▲消基會公開保健食品檢測結果，續上圖。（圖／消基會提供）
▲消基會公開保健食品檢測結果，續上圖。（圖／消基會提供）
消基會建議，嬰幼兒與年長者，最好經過醫師評估再食用保健食品，且選購時應留意是否有完整的中文、成分標示等。也提醒業者，補充食品不是藥品，不可作為醫療用及宣稱具有療效。

此外，因抽樣的15件保健食品中，3件標示違反《食品安全管理法》的都是來自電商平台代購賣家。消基會也呼籲政府應加強進行查察是否符合法律規範，以保障消費者權益。

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