郭富城拍MV煞到她！7年沒名分拒送禮　女星棄當天王嫂嫁百億富豪

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郭富城早年緋聞不斷，在感情路上尋尋覓覓數年，一直到2006年，熊黛林出演郭富城〈風之子〉MV，兩人爆出緋聞，交往7年過程中感情穩定，屢次傳出結婚喜訊，當時所有人都認為熊黛林就是「天王嫂」；不料，2013年，熊黛林曬出尾戒暗示情散，親自承認與郭富城分手。
愛情長跑7年，郭富城始終以「朋友」對外稱呼熊黛林，更直言：「工作第一、感情第二」；兩人分手後開始各自表述，熊黛林上節目吐露心聲，她一直想找可靠的男人，擁有自己的家庭。無奈郭富城始終不給名分，許多人都為熊黛林抱不平。
郭富城曾以「鞋子論」形容與熊黛林感情：「一雙鞋不合腳時，整天穿都會不舒服，你就會想換一雙舒服的鞋。我們每日都要走路，就像是身邊伴侶，應該要找合適的穿上去，硬撐著穿只會流血，傷口又不癒合，找另一個可能更好，感情世界也是一樣。」此番言論引發外界批評，指他一點都不尊重前女友。
掰了「摳門」郭富城！熊黛林甜嫁百億富豪郭可頌
熊黛林閨密曾出面爆料「郭富城太小氣」：「免費演唱會的票、一起吃飯不需要付錢，算不算禮物？」經常花費千萬元買超跑、養賽馬當馬主的郭富城直言：「不送禮，是不想養成壞習慣！」對於被說「小氣」一事很坦蕩。
2014年，熊黛林與藝人郭可盈的弟弟郭可頌相戀，熊黛林曾透露，老公是她自己追來的！兩人戀情曝光時，正巧郭可頌剛離婚，熊黛林因而陷入「小三疑雲」，但是郭可頌第一時間跳出來澄清，勇敢護愛的行徑與郭富城7年不認愛相比，更成為熱議。
2016年，熊黛林與擁有百億身家的郭可頌結婚，婚後誕下一對雙胞胎女兒，他對熊黛林疼愛有加，也支持她復出拍戲，令熊黛林甜喊：「我找到我的Mr.Right了！」