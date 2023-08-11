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花蓮慈濟醫院小兒部主治醫師蕭宇超表示，副食品是幫助嬰幼兒脫離對母奶或配方奶依賴，慢慢銜接大人食物的工具，也能逐步讓寶寶熟練吞嚥和咀嚼的能力，以利正常發育生長。而如何正確給，降低孩子食物過敏機率，相當重要！
別被舊觀念束縛，這樣吃營養又新鮮
他解釋，傳統副食品觀念是 1 次只餵 1 種食物，1 種食物要持續吃 3 到 7 天，除了增加食物種類的速度相對緩慢，也可能導致寶寶吃膩，不願再吃。近年來，則提倡「少量多樣化」，不但可兼顧營養，也能能給孩子新鮮感。
副食品的添加順序，可以從五穀根莖類、蔬菜及水果類，到蛋豆類，每個星期新添 2 至 3 種食物，並觀察寶寶吃完後是否出現明顯過敏、腹瀉或身體不適等症狀，再增加其他種類的食物。
別苦惱，副食品添加 3 階段
一般建議，從寶寶 4 個月大時開始添加，並依照寶寶各月齡來選擇合適的食材質地， 4 至 7 個月大按時先以泥狀食物為主，7 至 8 個月大時可改為軟質食物，到 1 歲以上將食材剪小塊即可。蕭宇超呼籲，無需讓寶寶避開需要咀嚼的食物，逐步訓練口腔肌肉，這對孩子日後的語言發展也相當重要。
4～7 個月
此階段的副食品以糊狀為主，像是米精、米湯、蔬菜汁或水果泥等。只要寶寶願意進食，就可以給予正向鼓勵；若不願意吃也沒關係，不必氣餒，甚至強迫餵食。
7～9 個月
此階段適合泥狀與半固體的食物，如肉泥、吻仔魚稀飯、碎肉粥等，儘量保留食物顆粒感，讓孩子用舌頭、牙齒感受食物，刺激口腔肌肉運動。只要食材新鮮，都可讓寶寶多嘗試，攝取到多元的營養素。
10～12 個月
孩子具有一定的咀嚼能力，也會嘗試用手抓物，不妨準備手指食物，如條狀水果、蔬菜等，可訓練寶寶抓握與手眼協調能力。建議進食時，父母應在一旁注意情況，發生意外時才能在第一時間反應。
沒有牙齒也能吃，也別擔心易敏食物
有家長詢問，在孩子長牙前是否只能吃泥狀食物？蕭宇超表示，藏在牙床下的牙齒，已具備磨碎軟質食物的能力，因此可以依據孩子的吞嚥狀況調整食物粗細和質地。
有些父母會特地把容易過敏的食物延遲添加到副食品中，如牛奶、大豆、蛋、奇異果、草莓、芒果等。蕭醫師提醒，根據研究結果顯示，讓孩子盡早接觸，可讓身體漸進式地適應這些食物，反而更能降低引發過敏的機率。
此外，當寶寶開始吃副食品的時候，因奶水比例大幅減低，透過奶水補充到的水分自然也會減少，這時需要增加水分攝取量。他提醒，添加新食物後，孩子難免挑食，父母不用氣餒，也無需強迫餵食，順其自然多餵幾次即可。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 寶寶副食品怎麼吃？小兒科醫師建議「少量多樣化」，讓孩子願意吃