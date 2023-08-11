名家論壇》朱駿／國民黨人應深刻反思　蔣萬安與侯友宜的教訓

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事實證明，在選戰中超脫政黨立場或符號以得利只是幻念空想，兩人都是到了選情遇到重大障礙之後，才掉頭急轉彎，蔣因此大轉彎得以當選，侯因此民調止瀉，是否來得及當選，還有待未來的事實驗證。但固守基本盤，對重大議題明確表態，與黨緊抱在一起，已令侯的民調略微提升，則為不爭的事實。
如今與蔣侯二人先前表現類似的是國民黨的一些競選立委的「小雞」，以為跨黨尋求柯文哲的聲援或與郭台銘沾黏，將有利於自己的選情，這是標準的想腳踏兩條船，首鼠兩端。在古代宮廷議事，首鼠兩端者必殺，如今民主政治，政黨政治是其構成要素之一，政黨必有立場，藉以凸出特色，與競爭者區隔，才有民主競爭的實質意義。如果黨的大盤潰敗，這些小雞幾隻能活？莫非心存僥倖投機當選之後，正好發黨難財？真是好盤算！
總之，人類有意義的行動都是在做出有意義的決定之後才有可能，政治是管理眾人之事，必須對眾人之事的發展方向與處理方式做出有意義的抉擇，是必須時時明確穩定表態的活動，才是有意義、負責任的政治行為表現。政治人物對重大議題不表態，或跨黨勾搭，就是陰險的投機失職，不負責任，不想、或不敢、或不能負責任，根本不配在政治圈混。
投機不表態或損黨投機其直接報應在政治人物身上的負面效果必然是，令自身失去掌握議題的敏感度，喪失論述能力，政治人物不具備這些能力，只能行險僥倖，自敗戰力，依賴運氣，一旦碰上硬仗，必然盡露馬腳，在民眾面前出盡糗態。回想蔣萬安與看看侯友宜的情況，國民黨目前蠢蠢欲動腳踏兩條船的小雞能無警惕嗎？不怕現世報應說到就到嗎？
國民黨小雞若不是頂著國民黨的招牌，沒有一個人能有今天的地位，如今出現知名小雞欲跨黨求援沾黏的投機現象，還厚顏怪黨無明確規範，簡直無恥！這是最基本的做人道理與政黨政治的ABC，還需明文規定？對栽培自己的黨根本沒有最起碼的道義，一旦黨敗選，也會失去自己的立足點，除了品格不佳之外，還有智商的問題。對照民進黨紀律森嚴，嚴守黨際分野，不敢絲毫存有跨黨投機之心，遑論言行，國民黨的投機小雞們給人品格低劣的烏合之眾的印象，能不汗顏？
國民黨人的投機與迷信所謂的「中間選民」的說法息息相關，動輒以吸引「中間選民」的支持為詞，掩飾或合理化自己的投機心態與行為。其實，「中間選民」是個迷思陷阱，「中間」是個模糊概念，應是「獨立」才符合事實。
每個社會特別是自由民主的社會必定是議題與價值多元化的社會，有不知多少組價值對立的議題組同時存在，游離選民對這些議題對立端的選擇沒有一致性與固定的邏輯關係；在某個議題組共同選擇某一端的，在另外的議題組可能選擇不同端，或不關心而不選擇。因此，難以存在真正幾何概念的中間點，「中間選民」宛如龜毛兔角，實際上不存在，而事實存在的是許多有各種不同強弱獨立程度的游離選民，這些人可能是很有獨立思考判斷能力者，可能是不喜歡政黨又不知如何選擇支持對象者，可能就是習慣觀望者，可能是憤世嫉俗者……等等，可能的情況非常多。這些人不會有序地分佈在某個議題的正反兩方的光譜上，而是零散無序地分佈在許多議題的周圍，而且位置可能會不時地變動。所以，心存吸引中間選民只是自己在心中產生中間的幻象，必然誤導自己。
獨立選民具有游離性、較大的批判性或懷疑不信任感，一般對政黨比較抱持犬儒或冷感態度，要說服吸引這些人，只能依靠旗幟鮮明、根據事實、有理有據、務實具象的論述與誠實有信的實踐，一點一滴地吸引他們注意與爭取信任。候選人若是自己有投機性與游離性，就提不出這樣的論述，不能忠誠地實踐自己的論述內涵，一旦被看破手腳，就可能令他們失望，轉而支持其他對手或不投票，很難再獲得他們的支持。
論述若要旗幟鮮明，必須要有堅定的立場與清晰的價值理念，富有理想性才能激盪、感動與鼓舞人心。反之，語意模糊的或處處設有「如果」條件的論述只會導引出投機搖擺的行為，還談什麼誠實有信的實踐，必然令聰明的獨立選民反感，一旦這種情緒擴散，必失人心。
國民黨政治人物特別是明星級者，長期以來陷入自設的「中間選民」迷思幻象，對重大政治議題能不表態就不表態，躲不掉就語意模糊，發言不痛不癢，內容空洞，陳舊迂腐，當然與具有理想性的、希望見到明確改革方向的年輕世代所期盼的願景距離甚遠，沒有年輕人的認同與支持，這個黨是不可能有繼起之新生命的活力，可持續發展的前景堪憂，不待多言。
不過，話說回來，國民黨己培養的地方議長與縣長竟然能在黨最關鍵的時刻叛黨，反戈相向，如夏天飲涼水，快活自在，國民黨連明確表態都不敢，遑論黨紀處理，怎麼能令同志尊敬？諸投機小雞有樣學樣，良有以也！國民黨渙散至此地步，無非就是長期未認真進行黨的建設所致，全黨唯仰一人鼻息，毫無價值理念，人心渙散紛離，黨紀虛設或告缺，侯友宜與蔣萬安特別是侯作為黨內最有實力的公職同志，將如何面對與處理，日後如何幫助黨的建設？是兩人共同的重大課題之一。
●作者：朱駿／時事評論人
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