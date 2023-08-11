獨／台均薪破4.8萬？均薪7萬「486」員工抖南部實情 北漂族想哭
行政院主計總處日前公布6月「工業及服務業薪資統計結果」，結果顯示，從本國籍全時受僱員工經常性薪資平均為4萬8032元。實際採訪北部和南部的上班族，在高雄的謝先生認為，4.8萬可能主管職都未必能拿到，以這樣的資薪在南部可以付完貸款後再偶爾吃大餐。而在台北工作的田田則認為，電商產業有幾年工作經歷可以拿到4.8萬薪資，但北部物價高、開銷也大，且對北漂族來說，付完房租再扣掉生活費其實也只能打平。
記者周淑萍/綜合報導
行政院主計總處公佈最新的薪資平均為4萬8032元，雖然不少網友直呼「我拉低水準我道歉」，但486先生所創立的486團購，給薪是電商業的高標，員工平均薪資超過7萬元，另外多項補助，被網友稱讚為幸福企業，但486先生認為自己給的福利沒有特別好，他說：「不是我們公司好，而是其他環境太差。」希望能拋磚引玉，達到善的循環。
在南部486團購擔任影片行銷的謝先生向《NOWnews》表示，4.8萬的薪水在南部算是蠻高的薪水，以同為媒體行銷產業來說，差不多3萬～3.5萬的薪水，他也提到，在南部即便是主管階級要到4.8萬可能也不是很容易，大多都在4萬出頭。謝先生認為在南部4.8萬一個人花非常夠用，付完貸款每個月還能享受幾頓大餐。如果是小家庭，另一半領3萬出頭的薪水也都還能過日子。
在北部的從文字編輯的田田則表示，剛進486試用期就有4.8萬的薪資，在同業來說算是不錯的試用期薪資。這樣的薪資在台北單身還過得去，付完房租和生活開銷也還可以，但如果有小孩就真的需要雙薪只能勉強打平，北漂族領4.8萬，付完了房租、生活開銷，還是過得去。