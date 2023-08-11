侯友宜台中行　強調「一生用生命顧台灣」

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侯友宜今一早首站來到大雅永興宮，黨籍立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢及多位里長、地方仕紳陪同。侯並掃街大雅第一公有市場，與尋求連任的楊瓊瓔合體向攤商及民眾懇託，受到熱烈歡迎，熱情支持者致贈鳳梨、菜頭、青蒜、果凍、肉粽等，預祝高票凍蒜。
永興宮主委朱宗敏率全體委員及信眾歡迎，並稱讚市長任內政績卓著，各項評比名列前茅，獲得國民黨推薦參選總統，呼籲各界全力支持，也祈求天上聖母庇佑侯市長政躬康泰、心想事成。
侯友宜掃街市場時，特別在多個豬肉攤停留，他說，小時候父親到菜市場當長工，賣豬肉養家，看到肉販就想到父親，剛才楊委員提到刮豬毛，其實豬腳毛要一根一根夾，最難處理的就是豬腳蹄，他了解基層打拚的辛苦。
侯感念父親辛苦拉拔他長大，他從警、受到國家栽培，為了守護治安，槍林彈雨下偵辦重大刑案，「我就比較不怕死啊！」侯強調一生只有一個信念就是顧中華民國所有人的安全，40多年從沒改變，人生只有這個願望「用咱的生命顧台灣」。
侯友宜接著說，全世界都認為台灣最危險、瀕臨戰爭，這次大選是和平、戰爭的選擇，兩岸關係若處理得不好，萬一開戰，下一代就無法安居樂業。國民黨一直守護中華民國，此時是國家最危險的時刻，希望兩岸不要發生戰爭，大家都能夠平安、過好日子。
楊瓊瓔也提到，2005年時任立委的賴清德，質詢當時的警政署長侯友宜，稱讚侯對社會、國家有重大貢獻，這些都在歷史上留下紀錄。「為何要支持侯？」楊說，因為兩岸國家社會要和平，我們的孩子不能上戰場，要和平、不要戰爭，侯為國家衝鋒陷陣40多年，堅持守護中華民國，國家在侯友宜帶領下，青天白日滿地紅國旗才能繼續飄揚全世界。