有人發票中11張被取消9張 財部：「非常規」交易有可能會取消
針對有網友在臉書發文指稱，今（112）年5、6月期中獎發票原為11張，結果被國稅局扣到剩2張，稱有9張不予給獎，還要求他說明，若不合理不但不會給獎金，還會將他依不正當消費盜領發票獎金移送法辦。對此，財政部賦稅署長宋秀玲今（11）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，「我們會回頭去看中獎狀況，並設定一些條件，有異常電腦就會跳出來」，並會進行實際稽核核，如果是「非常規」交易或付款方式而中獎，是有可能就會取消。
記者顏真真／台北報導
其實，財政部之前就修正統一發票給獎辦法，其中第15條以不正當方法套取或冒領獎金者，所轄主管稽徵機關應具函追回其獎金，並於取得相關不法事證後，移送司法機關究辦。自2022年1月1日起以「不合常規」的交易或付款方式，無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎；已領取獎金者，所轄主管稽徵機關應具函追回其獎金。至於所謂取得大量統一發票數量、小額統一發票金額及中獎發票張數的認定基準，不予公開。
宋秀玲今日受訪指出，確實有一個標準對於小額發票「非常規」交易或付款方式，是可能不予給獎，像是有些人原本是1筆交易，卻拆成很多筆且發票連號等，之前也有人買垃圾袋拆很多筆交易，或是買飲料30元，卻故意拆很多筆取得多張發票，當然，財政部會回頭看中獎情況，如果是「非常規」交易的中獎，是可能會取消，像之前就有人偽造中獎發票，這甚至已涉及詐領。
對於如何認定「非常規」交易？宋秀玲說，一般人每期中個1、2張就很幸運，會一次中很多張較少見除人工稽核之外，財政部也會設定條件，當中獎有異常時，電腦就會跳出來，財政部也會進行人工稽核，若不服也可以申訴，但實務上碰到因「非常規」交易被取消中獎，大部分都願意繳回，也顯示他們心裡也知道，如果真的是運氣好中獎的人，就會爭取到底。