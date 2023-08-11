雨彈炸到北台灣！「雙北」一級淹水警戒　影響範圍曝光

名家論壇》黎榮章／前瞻計畫　賴清德好感度受波及

▲賴清德現在身為副總統，又是準備接棒蔡英文的人，即使前瞻預算不是在賴清德行政院長任內推動，但執政的包袱賴依舊得跟蔡英文一起扛。（圖／賴清德競辦提供）
▲賴清德現在身為副總統，又是準備接棒蔡英文的人，即使前瞻預算不是在賴清德行政院長任內推動，但執政的包袱賴依舊得跟蔡英文一起扛。（圖／賴清德競辦提供）

文/黎榮章

2024總統大選漸漸加溫，近來朝野攻防焦點聚焦在前瞻基礎建設計畫。根據審計部7月27日公布的「前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告」，在野黨質疑，前瞻軌道建設50個分支計畫僅6項完成，與國發會宣稱的96.95%執行率有極大落差。民眾黨主席柯文哲猛批民進黨亂花錢，把「前瞻」變「錢沾」；國民黨總統參選人侯友宜也質疑「8400億不知花去哪裡」，甚至稱民進黨「債留曾孫」。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察有關「前瞻基礎建設計畫」近半個月來的網路聲量趨勢，總體而言，近半個月該議題已經累積6.4萬則討論聲量，其中聲量次高峰是7月28日民眾黨臉書貼文，痛批民進黨灑幣政策買票、形成貪腐產業鏈，並強調民眾黨才是清廉勤政的本土政黨，創下單日3500多筆的討論量。

「前瞻基礎建設計畫」近半個月來的聲量高峰，則是8月5日總統蔡英文在臉書回擊，對於在野黨連日猛攻前瞻基礎建設計畫，蔡強調「前瞻建設看得見、用得到，對台灣有幫助」，她以板橋為例，細數前瞻計畫除了軌道建設，還有校舍改建、人行道、下水道建設都有前瞻計畫的預算支應，與民眾生活息息相關，她也強調，民進黨拚建設與福利同時，並沒有債留子孫，而是嚴守財政紀律。當天為此議題創下將近1.6萬筆的討論量，前瞻計畫儼然成為近期政壇最熱門的話題之一。

▲前瞻計畫：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
▲前瞻計畫：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
進而分析前瞻基礎建設計畫在網路上引發的討論，分別聚焦在哪些主題？有19.2%的聲量主要在討論該計畫挹注81億元改建的前鎮漁港，18.3%討論台中的前瞻預算使用，12.9%討論柯文哲說南部生活太慘，12.0%討論蔣萬安立委時期是否阻擋前瞻預算，10.5%討論蔡英文反批馬政府留債1.7兆元。一時之間，各地方政府申請前瞻建設計畫的額度、執行率以及前後任政府的財政紀律問題，都受到網友的關注與討論，前瞻計畫不僅聲量高，聲量來源更是「遍地開花」，上至中央、下至地方，在在引發朝野攻防。

▲前瞻計畫：網路相關討論　主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）
▲前瞻計畫：網路相關討論　主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）
在前瞻計畫相關討論中，網友提到蔡英文、賴清德，帶有何種情緒溫度？可發現近來這幾波討論下來，與蔡英文的相關討論量明顯高很多，畢竟前瞻計畫是在蔡英文第一任期、第一個閣揆任內推動，與賴清德幾乎沒有關係，因此大多批評、討論都聚焦在蔡英文政府。

不過，討論前瞻的好感度方面，蔡、賴幾乎差不多，蔡的P/N值0.14，賴的也才0.15，顯然賴清德現在身為副總統，又是準備接棒蔡英文的人，蔡政府的好壞他必須概括承受，即使前瞻預算不是在賴清德行政院長任內推動，但執政的包袱賴依舊得跟蔡英文一起扛。

▲蔡英文、賴清德：前瞻計畫相關討論　網路情緒聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）
▲蔡英文、賴清德：前瞻計畫相關討論　網路情緒聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）
國家預算分配一直是執政黨要面臨的問題，即便蔡政府強調沒有債留子孫，但「走特別預算巧門、繞過舉債上限」，仍成為一般民眾的普遍認知，民進黨在這個議題上，必須清楚對選民說明，否則對賴清德的選情恐將造成一定影響。




●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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