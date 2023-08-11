名家論壇》黎榮章／前瞻計畫　賴清德好感度受波及

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「前瞻基礎建設計畫」近半個月來的聲量高峰，則是8月5日總統蔡英文在臉書回擊，對於在野黨連日猛攻前瞻基礎建設計畫，蔡強調「前瞻建設看得見、用得到，對台灣有幫助」，她以板橋為例，細數前瞻計畫除了軌道建設，還有校舍改建、人行道、下水道建設都有前瞻計畫的預算支應，與民眾生活息息相關，她也強調，民進黨拚建設與福利同時，並沒有債留子孫，而是嚴守財政紀律。當天為此議題創下將近1.6萬筆的討論量，前瞻計畫儼然成為近期政壇最熱門的話題之一。
進而分析前瞻基礎建設計畫在網路上引發的討論，分別聚焦在哪些主題？有19.2%的聲量主要在討論該計畫挹注81億元改建的前鎮漁港，18.3%討論台中的前瞻預算使用，12.9%討論柯文哲說南部生活太慘，12.0%討論蔣萬安立委時期是否阻擋前瞻預算，10.5%討論蔡英文反批馬政府留債1.7兆元。一時之間，各地方政府申請前瞻建設計畫的額度、執行率以及前後任政府的財政紀律問題，都受到網友的關注與討論，前瞻計畫不僅聲量高，聲量來源更是「遍地開花」，上至中央、下至地方，在在引發朝野攻防。
在前瞻計畫相關討論中，網友提到蔡英文、賴清德，帶有何種情緒溫度？可發現近來這幾波討論下來，與蔡英文的相關討論量明顯高很多，畢竟前瞻計畫是在蔡英文第一任期、第一個閣揆任內推動，與賴清德幾乎沒有關係，因此大多批評、討論都聚焦在蔡英文政府。
不過，討論前瞻的好感度方面，蔡、賴幾乎差不多，蔡的P/N值0.14，賴的也才0.15，顯然賴清德現在身為副總統，又是準備接棒蔡英文的人，蔡政府的好壞他必須概括承受，即使前瞻預算不是在賴清德行政院長任內推動，但執政的包袱賴依舊得跟蔡英文一起扛。
國家預算分配一直是執政黨要面臨的問題，即便蔡政府強調沒有債留子孫，但「走特別預算巧門、繞過舉債上限」，仍成為一般民眾的普遍認知，民進黨在這個議題上，必須清楚對選民說明，否則對賴清德的選情恐將造成一定影響。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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