夏威夷為何爆發百年一遇「末日野火」？專家點名外來種野草

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目前確切引發火勢的原因仍正在調查中，但根據美國乾旱觀測站資料，夏威夷本週約有83%地區處於異常乾旱或中重度乾旱，上個月國家氣象局就警告，今年旱季發生火災的風險很高。而週二經過夏威夷海岸的四級颶風朵拉帶來的強風，又進一步助長了火勢。夏威夷上次發生大規模野火，便是2018年颶風萊恩的強風導致，但整體來說，夏威夷過去並非常見發生野火的地區，近年來野火發生的頻率增加，且規模越來越大。
外來種野草助長火勢
夏威夷的某些地區覆蓋著比本地植物更易燃的非本地野草，「夏威夷野火控制組織」（Hawaii Wildfire Management Organization）的共同執行長皮凱特（Elizabeth Pickett）表示，夏威夷過去擁有大片被灌溉的鳳梨與甘蔗田，但隨著這些田園沒落，土地被易著火的外來種天竺草（Guinea grass）覆蓋，其在各種地貌都能生長，導致很難去除，而在野火爆發時，這些易燃的野草遂成為野火的最佳助燃劑。
野火與氣候變遷有關嗎？
加拿大今年也曾爆發「末日級野火」，當時專家就討論過野火與氣候變遷的關係，結論就是必須經過長期的追蹤與研究，否則很難確定特定野火爆發是否因氣候變遷導致，因為影響的變因實在太多。根據美國國家公園管理資料，將近85％的野火是因人類活動引起的，像是在山林間設備使用不當、隨地丟棄煙蒂或是未能控制好篝火，另外閃電擊中樹木也是造成野火的常見原因，這些都與氣候變遷沒有直接關係。
不過原則上來說，全球暖化產生更高溫、持續時間更長的熱浪，讓土壤流失更多水份，地表環境更加乾燥，這些肯定都是有利於野火爆發與蔓延的條件。
災情慘重
夏威夷州州長格林（Josh Green）表示，茂宜島拉海納小鎮的大部分地區都被摧毀，導致數百戶家庭流離失所，除了5月才剛慶祝成立200年的懷奧拉教堂（Waiola Church）以外，一棵有150年歷史的大榕樹也被燒毀，這棵樹位於19世紀的夏威夷王國宮殿。根據官方11日最新統計資料，死亡人數已經上升到55人，且死傷人數仍將繼續增加，茂宜島仍有大片地區斷網斷電，影響人數估計上萬人，救援工作仍在持續中。