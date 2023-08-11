沈玉琳《鄉民大學問》預言總統大選「郭柯配」機率小！原因曝光了

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話才剛講完，沈玉琳立刻追問那是要獨立參選還是跟柯P合作？郭台鳴大打太極說：「選總統的事還是交給老百姓來決定。」沈玉琳事後分析，副總統是「備位元首」，如此一來柯文哲和郭台銘參選就沒了意義，因此判斷照他們的個性，應該不可能這樣做，即便組合再強，機率都不高，被問到支持誰？沈玉琳笑說藝人不便表態。沈玉琳說自己沒有特別政治傾向，喜歡的顏色是看每天心情，今天心情是什麼顏色就什麼顏色。
沈玉琳受邀擔任《今日新聞NOWnews》節目《鄉民大學問》高年級實習生，他說平時自己就很關注政治新聞，其實平時回家不看綜藝節目，最喜歡的是政論節目，因此對政經大小事都十分了解，但卻從沒想過要跟余天大哥一樣從政，因為自己錢來才幹，精算過收入，當藝人還是賺得比較大。
不過面對搭檔于美人要參選，沈玉琳表示他非常支持，當于美人開放政治獻金捐獻時，已經慷慨捐出，9月16日于美人要做募款餐會，他屆時也會去支持。雖然于美人目前沒有提出站台邀請，但沈玉琳並不排斥，表示若于美人提出邀約，他一定會答應，「因為美人姐沒有政黨包袱，反而可以做自己，是真的對百姓有幫助，所以我支持她。而且她沒有代表政黨，對我們藝人來說也很好，不會被貼上色彩，至於兩人合作的節目，美人姐沒有請辭，但也不能說希望她趕快回來，因為回來就表示沒選上」。
前幾年沈玉琳曾主持網路節目全台走透透，訪完各縣市長候選人，沈玉琳說：「政治人物根本就像藝人，私下不分黨派很好相處，但在檯面上就得把對方罵得像殺父仇人，扮演另外一種人。」話題一轉，沈玉琳談到另一個節目搭檔Melody，透露當時她離婚時，表情沒這麼愉悅，但節目錄影前，有跟她說：「哥支持妳！」沈玉琳認為結婚未必美好，離婚也不是壞事。
沈玉琳也談到之前有做過麻衣的節目，這些年看下來，有感婚姻經營不易，因此要經常製造新鮮感，「老婆要我倒垃圾我也要去倒，我老婆有需求，我也要去做，並且關心她的感受，男生不能說自己外面賺錢很難，就耍大男人，現在女生又不是塑膠做的，相信麻衣要離婚肯定有她的理由，以前我不贊成婚前協議，但這幾年看下來，覺得醜話先說在前頭也不錯」，最後，被問到馬國畢酒駕，郭子乾和沈玉琳也回應：「酒駕真的不對，只能說酒駕零容忍。」更多《鄉民大學問》有趣精彩的內容，將在今天晚間7點在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道盛大播出。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！