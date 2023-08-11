反對竹女改隸附中！校友赴教育部抗議：看到「被結婚」嚇一跳

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今上午新竹女中校友先赴新竹女中說明連署成果，並將連署書遞交給新竹女中校長林桂鳳，下午則赴教育部將連署書遞交給教育部代表，並邀請民進黨立委范雲、民眾黨立委賴香伶發言。
連署發起團隊指出，此次連署以「積極開創・促進合作，拒絕併校！」為口號，提出四大反對理由與三大訴求。自7月28日啟動連署以來，已收到4572份完整連署資料，其中新竹女中在校生57份、新竹女中校友3230份，其他身分如陽明交大校友、新竹市民、新竹中學校友等1285份。
竹女校友彭桂枝表示，頂尖學校享有國家非常豐富的教育資源，改隸牽涉地方教育資源配比、各校獨立辦校能力。這次連署者包含竹女家長、竹女校友、陽明交大校友、竹女學生、陽明交大學生等，這些都是國教署規範應蒐集意見的單位，但很遺憾的竹女校方在改隸案前置作業中，並沒有進行這部分，「反而是校友在媒體上看到陽明交大跟竹女要結婚了，所以我們所有人都嚇一跳，不知道要被結婚了」。
彭桂枝指出，連署心聲中，以「反對改隸、改名」占比最高，達33.3%；其次是「百年名校金字招牌，無須依附大學」占比22.6%；第三高為「反對黑箱流程」，占比17.3%，特別是多位竹女在校生表示看了新聞才知道竹女同意進入改隸程序，校方並未公開討論。
國教署高中組副組長林琬琪代表接過連署書，她說明，針對竹女改隸議題，國教署已發文校方，請校方依照程序辦理，且一定要跟學校師生、家長會、校友會、社會公眾充分溝通，完成法定程序才可提出，目前國教署並沒有收到竹女任何申請文件，今天大家意見也會再跟校方溝通，請校方審慎處理。