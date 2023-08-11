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橘爸唬籃／貪小便宜？高國豪合約3500萬卻因5000元毀形象值得嗎？

▲攻城獅球星高國豪因為貪小便宜，導致形象大毀。（圖／新竹攻城獅提供）
▲攻城獅球星高國豪因為貪小便宜，導致形象大毀。（圖／新竹攻城獅提供）

專欄作家/橘爸

國內籃壇負面形象又一樁！P. LEAGUE+(PLG)職籃聯盟新竹攻城獅當家球星高國豪，被網友指控詐騙，以低於市價8000元的價格購入球鞋，卻沒有依約定幫忙宣傳，之後還神隱，之後店家將對話紀錄PO上網，讓網友「公審」，之後高國豪雖出面道歉，承諾會賠償，球團也發聲明致歉，但對於高國豪的形象恐是重大的打擊。

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此事件雖非如日前很夯的「ME TOO」風波嚴重，卻也看到球員利用知名度和人氣，所衍伸的貪婪行為。嚴格說起來高國豪並非蓄意詐欺，但也將貪小便宜的心態展露無遺，成為被球迷批判的主因。

高國豪在2021年以年僅23歲的年紀，與攻城獅簽下5年3500萬元天價合約，尤其最後一年年薪更高達900萬，加上廣告代言等費用，根本不缺那幾千元買鞋，卻因為貪小便宜導致自己形象全毀。

年薪破300萬　卻因5000元捲入負面事件?

店家希望透過高國豪的高人氣，幫忙宣傳，主動降價賣鞋，這對於藝人或公眾人物而言，在個人社群上「業配」是很正常的行為，即使雙方沒有簽下正式合約，但拿了別人的好處，卻又不辦事，難免會引起爭議。

如前面所提到的，高國豪實際上身價破千萬，他以5000元買鞋，之後又以5000元轉售，從這點來看，其實並非想靠詐騙賺取差價，很明顯就是想用知名度佔店家便宜，是非常不可取的行為。

▲攻城獅高國豪捲入詐騙疑雲，專業律師也針對此事件做出回應。（圖／攻城獅提供）
▲攻城獅高國豪捲入詐騙疑雲，專業律師也針對此事件做出回應。（圖／攻城獅提供）
球員沒有自覺　恐深陷危機

國內籃壇近年欣欣向榮，但實際上卻暗潮洶湧，尤其球員並未珍惜這樣得來不易的舞台，也沒有身為公眾人物應該要以身作則，各種行為都會被放大檢視的自覺，才會讓負面事件頻傳。

日前T1聯盟菜鳥簡賀宇，在職籃尚未打過一場比賽，就因為捲入幫派砸店事件遭到開除。職籃本來就是一個高道德標準的環境，球員應該引以為戒，想要在這個舞台待的久，就要更注意自己的言行舉止。

當然，人都會犯錯，球員也不是偉人，尤其年輕選手難免會誤入歧途，橘爸認為，球團也應該給年輕人改過的機會，就像之前張宗憲雖捲入大麻案，最後富邦勇士仍敞開大門，讓張宗憲浴火重生。

籃壇最好的年代　應珍惜環境、不應惡鬥、內耗

許多體育人士稱近年台灣籃壇是最美好的時代，但水仍載舟亦能覆舟，球隊變多，球員機會也增加，但若不愛惜羽毛，可能一夕崩盤、萬劫不復。球團之間也不應該為了利益惡鬥，就像近期傳出新球隊「台中光芒隊」將成立，加盟T1成為第七隊，但背後卻可能是另一股勢力在運作。

▲國內籃壇欣欣向榮，但若大家不珍惜羽毛，愛惜環境，將自取滅亡。（圖／攻城獅球團提供）
▲國內籃壇欣欣向榮，但若大家不珍惜羽毛，愛惜環境，將自取滅亡。（圖／攻城獅球團提供）

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