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獨／反竹女改隸！校友建議陽明交大2做法　下一步將自辦公聽會

▲新竹女中傳出將改隸陽明交大，卻引來校友反對、發動連署拒當「陽交附女」。（圖／翻攝自新竹女中官網）
▲新竹女中傳出將改隸陽明交大，卻引來校友反對、發動連署拒當「陽交附女」。（圖／翻攝自新竹女中官網）

記者許若茵／台北報導

新竹女中校務會議通過改隸陽明交大附中提案，引發竹女校友強烈反對、發動連署拒當「陽交附女」，「反對國立新竹女中改隸陽明交通大學附屬中學」連署行動發起人廖子齊接受《NOWnews今日新聞》採訪時建議，陽明交大應選擇二線學校改隸或是自辦附中，才能真正幫助地區教育，且連署團隊下一步將自辦公聽會。

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陽明交通大學、清華大學近來分別與同樣位於新竹的新竹女中、新竹高中洽談，爭取將兩校改隸為附屬中學，其中竹女於6月30日校務會議通過合作意向，陽明交大啟動21人工作小組，並將校名暫定為「陽明交大附設新竹女中」，7月7日起遭媒體報導後，引發多名竹女校友反對，並發起「拒當陽交附女」連署，認為該案未有充分討論、不見改隸必要性等，已累計5000人連署，相關爭議延燒1個月。

根據連署團隊統計，自7月28日啟動連署以來，已收到4572份完整連署資料，其中新竹女中在校生57份、新竹女中校友3230份，其他身分如陽明交大校友、新竹市民、新竹中學校友等1285份。廖子齊指出，最新連署人數，扣掉部分無效填答、留下假資訊者，大約有4800人。

廖子齊認為，竹竹苗區域最欠缺的是中段學校，這些事情已經困擾蠻久的，新竹女中屬於第一線學校的狀況下，陽明交大做法無助於地方教育資源升級與改善，若陽明交大真有心回饋地區，應選擇第二線學校改隸或是自己再成立一個學校，才是真正的幫助。

廖子齊告訴《NOWnews今日新聞》記者，連署中有許多新竹中學學生和校友，「他們很怕唇亡齒寒，如果竹女守不住，竹中可能也會是下一波，這樣子2個以新竹地區名稱為名的學校就要被消失了」。

廖子齊也透露，校方堅持不肯舉辦改隸公聽會，「學校不辦我們來辦」，連署書已呈現出多元意見，因為現在陽明交大進行的計畫並非真的量身打造，「說實在話有點沒誠意」，將邀請陽明交大分享如何合併，提出更好的計畫。

至於自辦公聽會時間，廖子齊評估，因為進入颱風季，還要考量天氣狀況，有可能會在8月底或9月舉行，若首場反應熱烈，也會持續跟更多人溝通宣傳，讓更多人知道校方正在進行有瑕疵的程序。

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