獨／反竹女改隸！校友建議陽明交大2做法　下一步將自辦公聽會

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根據連署團隊統計，自7月28日啟動連署以來，已收到4572份完整連署資料，其中新竹女中在校生57份、新竹女中校友3230份，其他身分如陽明交大校友、新竹市民、新竹中學校友等1285份。廖子齊指出，最新連署人數，扣掉部分無效填答、留下假資訊者，大約有4800人。
廖子齊認為，竹竹苗區域最欠缺的是中段學校，這些事情已經困擾蠻久的，新竹女中屬於第一線學校的狀況下，陽明交大做法無助於地方教育資源升級與改善，若陽明交大真有心回饋地區，應選擇第二線學校改隸或是自己再成立一個學校，才是真正的幫助。
廖子齊告訴《NOWnews今日新聞》記者，連署中有許多新竹中學學生和校友，「他們很怕唇亡齒寒，如果竹女守不住，竹中可能也會是下一波，這樣子2個以新竹地區名稱為名的學校就要被消失了」。
廖子齊也透露，校方堅持不肯舉辦改隸公聽會，「學校不辦我們來辦」，連署書已呈現出多元意見，因為現在陽明交大進行的計畫並非真的量身打造，「說實在話有點沒誠意」，將邀請陽明交大分享如何合併，提出更好的計畫。
至於自辦公聽會時間，廖子齊評估，因為進入颱風季，還要考量天氣狀況，有可能會在8月底或9月舉行，若首場反應熱烈，也會持續跟更多人溝通宣傳，讓更多人知道校方正在進行有瑕疵的程序。