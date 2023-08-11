平均薪資4.8萬？人力銀行：僅4萬人達標 電商最肯給！薪6萬搶人
根據行政院主計總處日前公布6月「工業及服務業薪資統計結果」，結果顯示，從本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工）經常性薪資平均為4萬8032元，月減0.09％，年增2.75％，至於1111人力銀行薪資資料庫顯示，2023年台灣受雇員工的經常性薪資平均為40320元，和主計處的數字相比確實有些許的落差。
記者周淑萍/綜合報導
根據1111人力銀行薪資資料庫顯示，2021年平均薪資為3萬7213元，2022年為3萬8765元，來到2023年為4萬320元，終於突破4萬元，相較於2021年有8.35％的漲幅。但即便漲了不少，相較於主計總處的4萬8032元，有了將近8000元的落差。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，目前1111人力銀行的資料庫有67.5萬筆工作機會數，其中有超過15萬筆工作機會開出高於4萬8000元的薪資行情供求職者選擇，像是電商行銷企劃開出最高6萬元的月薪搶人才；缺工嚴重的餐飲業，也開出儲備幹部最高月薪5萬5000元等。
另外調查指出，國內薪資長期低迷不振，迫使受薪階級不得不積極開闢業外收入，兼差比例相較於疫前激增，有32.5%上班族目前正在從事兼差工作，每周兼差12.3小時、平均每月可多出1萬2667元，最多人選擇的工作依序是電商或社群經營人員、Uber計程車及外送/快遞、餐飲內外場、賣場銷售以及超商人員。