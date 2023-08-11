跨境網購電器注意！少量自用別忘這動作 才能免驗通關
近年跨境網購盛行，不過，常有民眾因不了解進口電器類產品輸入規定，導致網購貨物無法順利通關情形。財政部（11）日提醒，有些少量自用非銷售為目的產品是可免驗，例如資訊設備商品有規定，其同一報單同規格型式總金額在1000美元以下，或超過1000美元且數量未逾5件者，進口人可於報單填報免驗通關代碼，以利順利通關。
記者顏真真／台北報導
財政部關務署說明，電器類商品貨品主管機關為經濟部標準檢驗局，因部分商品屬應施檢驗商品，因此，若無標檢局同意文件，除無法進口外，還有可能觸法受罰，不可不慎。
為促使商品符合安全、衛生、環保及其他技術法規或標準，保護消費者權益，標檢局將部分家電影音設備及電子資訊產品公告列屬應施檢驗商品，商民在進口前就要取得標檢局同意文件。
不過，對於有些少量自用非銷售為目的產品有免驗，關務署說，像是資訊設備商品有規定，其同一報單同規格型式總金額在1000美元以下，或超過1000美元且數量未逾5件者，進口人可於報單填報免驗通關代碼CI000000000010通關，就可通關順利。因此，關務署也呼籲，民眾跨境網購前，務必確認欲購買商品相關輸入規定，並依規定辦妥所需程序及文件，以利通關。