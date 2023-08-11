北市將推男性公費施打HPV疫苗！　李秉穎提接種建議曝「樂觀其成」

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HPV威脅不分性別 男女施打疫苗加速清除子宮頸癌目前，國內各縣市已經全面推動國中女性公費施打HPV疫苗服務，但是人類乳突病毒（HPV）不只會感染女性，也會感染男性。而且病毒反覆感染長期潛伏後造成的疾病不只有女性子宮頸癌，也可能會造成菜花、陰莖癌、肛門癌、口咽癌等，因此男性接種HPV疫苗，可以保護自己免於相關的癌症威脅。
此外，李秉穎醫師表示，在HPV防治上男性是帶病毒者會傳染給女性造成子宮頸癌，男性打HPV疫苗的話可以間接保護女性，現在高收入國家很多都採用男女一起施打的策略，產生群體免疫效果，加速子宮頸癌發生率的下降。
而世界衛生組織WHO也曾訂定消除女性子宮頸癌之全球目標，期望在2030年前控制HPV，將HPV威脅清除，並建議各國透過預防、篩檢、治療與照護的全面強化，將子宮頸癌發生率降到每10萬人口4人以下。
但根據台灣目前的統計數據來看，距離WHO的目標仍有一段距離。李秉穎醫師指出，台灣也希望能早一點將子宮頸癌發生率降到WHO建議的範圍，如果要達到快速清除的目標的話，男女一起施打清除速度會更快。
北市將推男性公費施打 HPV疫苗建議國中打、打9價因此，針對日前傳出台北市將推動男性免費施打HPV疫苗的計畫，李秉穎醫師樂觀其成並提到，若男性要接種HPV疫苗建議和女性一樣在國中的時候施打，因為HPV一旦感染有些人會終生潛伏，潛伏後打疫苗就為時已晚，而且這年紀剛好是相關性行為傳染途徑開始出來之前，國中時施打效益最大。
而HPV疫苗有2價（預防HPV16、18）、4價（預防HPV6、11、16、18）、9價（預防HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58）疫苗，目前公費HPV疫苗提供2價、9價疫苗給國中女性施打，男性若開放公費施打後疫苗價數該如何選擇？
李秉穎醫師表示，2價HPV疫苗男性沒有臨床試驗，也沒有包含在仿單適應症中，男性不能施打2價疫苗，現在台灣也已經很少人在打2價疫苗，而4價也被9價取代，因為9價又多了5種血清型，保護效果多了20%，所以若之後台北市開放男性施打HPV疫苗，建議一定是要施打9價疫苗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58764
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