世大運落幕／中華隊賽況全紀錄　總獎牌數締造境外最佳紀錄

網球／台塑盃國際職業網球錦標賽　世大運雙金得主黃琮豪領銜出擊

▲挾著世大運雙金得主頭銜，黃琮豪領銜參加2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽（圖／海碩整合行銷提供）
▲挾著世大運雙金得主頭銜，黃琮豪領銜參加2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽（圖／海碩整合行銷提供）

運動中心/綜合報導

「2023台塑盃男子國際職業網球錦標賽」已於13日在臺南新營網球場開打，由剛在成都世大運中奪得男雙金牌的黃琮豪帶領臺灣好手參賽，包括李冠毅、駱建勛和尤敬謀等名將也將參賽。

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「台塑盃國際職業網球錦標賽」已進入第十屆，透過「台塑燃星計畫」和「台塑未來之星培育計畫」贊助優秀選手，使他們能夠在職業賽場上無後顧之憂地拼戰，同時也通過台塑盃職業賽為國內青少年和職業選手提供爭取積分、提升排名的機會。這場比賽已成為年輕選手累積經驗、挑戰職業賽的重要舞臺，並且培育出了許多未來之星，包括曾俊欣、許育修、楊亞依和葛藍喬安娜等，都曾贏得台塑盃的冠軍。

本次兩站男子賽事將於8月13至27日進行。首站賽事於13日在臺南新營網球場點燃戰火，並在13和14日先進行會外賽，15日進行會內賽。19和20日分別進行雙打和單打決賽；第二站賽事則從20日開始，最終決賽將於26和27日舉行。

參賽名單部分，臺灣選手包括黃琮豪、李冠毅、駱建勛和尤敬謀等，尤敬謀（原名尤承宇）曾在2016年贏得台塑盃單打冠軍。臺灣好手除了力拼職業積分和獎金外，還要捍衛主場，並努力將冠軍留在台灣。首站單打會內賽外卡則頒發給陳彥丞、林南勳、王愷翊和蘇鈺翔；單打會外賽外卡則分別授予楊凱翔、侯傑恩、周曉風、洪可浩和羅翊睿等選手。

台塑燃星計畫贊助選手洪可浩和周曉風分別獲得會外賽外卡，這兩位年輕的新秀表示對主辦單位感到非常感謝，並將全力以赴爭取好成績。洪可浩表示：「非常感謝台塑企業提供我外卡，讓我參加這次比賽，我希望能夠在這次比賽學到新的經驗和觀察頂尖球員的比賽，讓自己更加進步，實力提升，我會盡全力爭取最佳表現。」

周曉風首度挑戰職業賽場，認為在自家主場參賽有著特別的意義，他說：「很開心可以拿到這次台塑盃的外卡，讓我有機會參與到職業賽，體驗不同層級的比賽經驗，我覺得過程應該是會很享受的，也不用給自己太多勝負的壓力，盡情的去發揮，然後好好學習職業球員是如何應戰，改善自己的不足。」

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