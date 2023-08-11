網球／台塑盃國際職業網球錦標賽　世大運雙金得主黃琮豪領銜出擊

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本次兩站男子賽事將於8月13至27日進行。首站賽事於13日在臺南新營網球場點燃戰火，並在13和14日先進行會外賽，15日進行會內賽。19和20日分別進行雙打和單打決賽；第二站賽事則從20日開始，最終決賽將於26和27日舉行。
參賽名單部分，臺灣選手包括黃琮豪、李冠毅、駱建勛和尤敬謀等，尤敬謀（原名尤承宇）曾在2016年贏得台塑盃單打冠軍。臺灣好手除了力拼職業積分和獎金外，還要捍衛主場，並努力將冠軍留在台灣。首站單打會內賽外卡則頒發給陳彥丞、林南勳、王愷翊和蘇鈺翔；單打會外賽外卡則分別授予楊凱翔、侯傑恩、周曉風、洪可浩和羅翊睿等選手。
台塑燃星計畫贊助選手洪可浩和周曉風分別獲得會外賽外卡，這兩位年輕的新秀表示對主辦單位感到非常感謝，並將全力以赴爭取好成績。洪可浩表示：「非常感謝台塑企業提供我外卡，讓我參加這次比賽，我希望能夠在這次比賽學到新的經驗和觀察頂尖球員的比賽，讓自己更加進步，實力提升，我會盡全力爭取最佳表現。」
周曉風首度挑戰職業賽場，認為在自家主場參賽有著特別的意義，他說：「很開心可以拿到這次台塑盃的外卡，讓我有機會參與到職業賽，體驗不同層級的比賽經驗，我覺得過程應該是會很享受的，也不用給自己太多勝負的壓力，盡情的去發揮，然後好好學習職業球員是如何應戰，改善自己的不足。」