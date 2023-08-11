汐止金龍湖變金「雞」湖？自行車步道看板出包新北府今火速拆除
有網友在臉書社團貼出新北市河濱自行車道汐止區導覽圖看板照片，舉出有超過10處錯誤，其中雙北最大湖的金龍湖變成了金「雞」湖，另外還有汐止觀光夜市被標註在舊址、汐萬路被寫成汐灣路、出現汐止沒有的「北峰路」等等錯誤，新北市議員張錦豪今（11）日在前往勘查時更是調侃要選總統的新北市長侯友宜，把最大的湖泊「金龍」變「金雞」，就像網友說的龍爪變成雞爪，氣勢完全短了一截，嘲諷侯是不是對部屬很不好？對此，新北市政府高灘地工程管理處今日火速到現場拆除，並檢討相關審核流程及究責。
記者吳嘉億／新北報導
張錦豪表示，除了網友提到的錯誤外，導覽圖上還有更多錯誤，像是汐止沒有「夢想森林樂園」、「國泰翡翠花園社區」不是公園、「世貿國家公園社區」是社區而不是公園，而知名的「水返腳公園」被標記成汐止公園，而位在自行車道旁、電視劇通靈少女拍攝地的百年信仰中心「濟德宮」則沒有被標記；強調看板的錯誤對汐止地區非常不尊重，希望市府能夠重視，將要督促市府全面檢討導覽圖標記內容，讓騎乘自行車的車友及遊客有正確的資訊，才是導覽圖設置的意義。
新北市政府高灘地工程管理處表示，經查看板是在110年9月設置完成，因當時的設計顧問公司引用底圖有誤，今日已至現場拆除，後續檢討相關審核流程及究責；目前設計顧問公司已重新檢視底圖內容，與區公所協助校對確認內容，精簡沒有涉及自行車道的資訊，估計約1周時間重新印製輸出圖面及安裝，未來製作相關地圖會與各區公所會同協助校稿，避免錯誤發生。