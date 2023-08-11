民眾黨搶攻中南部　綠營曝柯文哲支持度「藍白流動」已達天花板

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對此，趙天麟受訪時指出，民進黨去年九合一選舉選得不理想，也提出檢討，不論是學倫、反黑金，還是黨務改革，主席賴清德都做出明確回應，使民進黨整體支持度回升。
為何南部民眾特別支持民進黨？趙天麟解釋，過去政策在重北輕南情況下，讓南部民眾有感，民進黨執政這幾年後，建設南部，諸如南科、台積電在高雄設二奈米廠、高鐵等，而蔡英文的大南方計畫也開花結果中。
「建設牌會是鋼鐵般事實，也會帶給民進黨助力！」趙天麟指出，奠基於中央執政基礎下，將給予明年選舉，包含總統、立委選舉、政黨票更大助力，甚至還能「南票北補」，「這點我深具信心」。
趙天麟直言，去年選舉失敗並非區域因素，是整體、有需改進地方，在區域優勢上，還是有建設基礎，「我們仍保有優勢！」
至於柯文哲在南部支持度上，黨內人士分析，柯文哲除了有一定程度的年輕人支持，比較多是國民黨本土派、地方派系支持，因此偏向「藍白之間流動」，據黨內內部民調顯示，要煩惱的是國民黨，「民眾黨、柯文哲在南部支持度都略高國民黨、侯友宜」，賴清德、綠營區域立委及民進黨政黨支持度則是顯著領先，因此柯文哲支持度提升，侯友宜支持度可能會流失。
該人士直言，柯文哲支持度高點已過去，中間選民、年輕選民支持度正逐步流失，回流到民進黨身上，所以綠營在中南部而言，只要穩扎穩打，訴諸政績即可。