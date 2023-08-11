廣達Q2財報亮眼！毛利率8.51% 上半年EPS 4.31元
NB代工及AI伺服器大廠廣達今（11）日法說會登場，第二季獲利達101.25億元，季增56.4%，也較去年大增155.5%，單季毛利率也從首季的6.6%大幅增加到8.51%，單季EPS為2.63元。累計上半年獲利近166億元，年增54.9%，EPS為4.31元。值得關注的是，AI伺服器動能正逐步增長，可望持續帶動ASP（每單位平均售價）及毛利率。
記者許家禎／台北報導
廣達日前公布 7月營收868.91億元「雙減」，月減3.6%、年減32.9%，累計前7個月營收5981.01億元，年減14.8%，不過攤開第二季財報成績亮眼。
廣達第二季毛利率大幅增加到8.51%（第一季6.6%）、營益率為4.61%，均優於上季與去年同期，單季歸屬母公司業主淨利達101.25億元，季增56.4%，更較去年同期大增155.5%；匯兌利益17.98億元，EPS為2.63元。
累計今年上半年，廣達毛利率為7.5%、營益率為3.7%，歸屬母公司業主淨利達165.98億元，年增為54.9%，匯兌利益為26.5億元，EPS為4.31元。
廣達除了既有的輝達DGX、HGX系列AI伺服器與HPC產品持續出貨外，MGX H100系列新品也將於8到9月起陸續出貨，預計第四季後放量，明年持續增添動能。
另外，輝達日前舉辦NVIDIA SIGGRAPH 2023，會上宣布推出搭載新一代L40S GPU的OVX伺服器，預計今年秋季上市，首波供應商就包括廣達，法人看好廣達後市表現。