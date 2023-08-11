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平均薪資4.8萬難買房！小資理財專家提2點建議：別被台灣房價侷限

▲低薪與通膨加劇，使得年輕人買房愈發困難，小資理財專家楊倩琳接受《NOWnews今日新聞》採訪時，提出2點買房建議。（圖／翻攝自Pixabay）
▲低薪與通膨加劇，使得年輕人買房愈發困難，小資理財專家楊倩琳接受《NOWnews今日新聞》採訪時，提出2點買房建議。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

最新勞工經常性薪資平均約為4.8萬，總薪資約達5.7萬，但許多年輕人直言自己的薪資長年在平均值以下。低薪與通膨加劇，使得年輕人買房愈發困難，小資理財專家楊倩琳接受《NOWnews今日新聞》採訪時，提出2點買房建議，認為年輕人的眼界不應被台灣高房價給侷限，可考慮海外置產，同時也可利用REITs ETF來參與不動產租金收入現金流。

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主計總處近日公布6月本國籍全時受僱員工，經常性薪資平均為4萬8032元，加計獎金及加班費等非經常性薪資，合計6月台灣勞工總薪資平均達5萬7045元，年輕網友十分疑惑「有領這麼多嗎？」

「事實上，台灣的薪資水平愈來愈有兩極化的趨勢」，楊倩琳無奈說道，年輕人從事服務業的的佔比較多，觀察各行業別的薪資狀態，服務業的薪資水準也確實較低，而金融及保險業、電信業、電腦程式設計與諮詢等相關服務業總薪資皆逾8萬，航空運輸業多達9萬，科技業就更不用提，是出了名的高薪資夢幻職業。

低薪與通膨加劇，使得年輕人買房愈發困難，「我一直覺得台灣的房價與薪資所得比，呈現一個不太合理的狀態」，幾年前有項數據顯示，年輕人可能要不吃不喝20年才有機會買房，令楊倩琳超震驚。

「這根本超不合理啊！」她舉例，瑞士50多坪的房子總價3000多萬，但其國民所得卻是台灣的三倍。前陣子她去曼谷買房，最便宜的一間不到200萬，一房一廳一衛，而且沒有公設比，無邊際游泳池、車位全都是附贈，「台北大安區一個車位就要260萬欸！」

楊倩琳透過自身經歷想告訴年輕人，海外房地產也是可以考慮的投資標的，「別因薪資低、國內房價高，人生直接躺平」，她強調，要把視野拉大，要達成買房夢想其實有很多途徑，當眼界不是只侷限於台灣時，對買房這件事的觀感就會不一樣。

若想在國內買房是為了自住，也可考慮先向海外置產後，再回來台灣買房，又或者可利用REITs ETF，像是富時不動產等，來參與不動產租金收入現金流，等於是另類的成為包租公包租婆。

年輕人要在低薪壓力下討生活，甚至買房，實屬不易，使得提早學會投資理財至關重要。擁有「台灣新一代小資理財教主」之稱的楊倩琳，憑藉著提供小資男女簡單易懂的理財方法，輔導一千位以上23K小資族每年收入提升30%以上，躍升「平民投資天后」，不僅出過多本投資理財書籍。

由於楊倩琳十分推薦「631理財法」，也就是將月收入的60%做為日常生活支出，30%用於投資理財，10%則做為緊急預備金等風險管理，因此，她為小資族量身定做「631理財投資APP」，每月自動系統性規劃薪資收入，並根據「6：3：1」比例分配消費預算，輕鬆記帳，且設有預算超支提醒，可有效控管不必要的花費。

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