2023國家卓越建設獎　中市水利局獲3金殊榮！

國內年度建設最高榮譽獎項之一「2023年國家卓越建設獎」，7月27日於台北君悅酒店舉辦頒獎典禮，臺中市政府水利局總計有三件公共工程獲獎，分別是「臺中市軟埤仔溪水環境改善工程」、「筏子溪生態綠廊營造計畫工程」、「臺中市大里區主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站」，顯示水利局的公共工程除受專業認可外，優良的工程品質也有目共睹。
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水利局說明，「臺中市軟埤仔溪水環境改善工程」獲得最佳設計規劃類「金質獎」，改善工程包含改善葫蘆墩公園第二至五區兩側沿岸環境、範圍內污水全截流處理、確保河道基流量、新設護岸及堤頂步道、串聯葫蘆墩公園人行步道，以有效改善水質、水岸環境優化及生態保育，在保障整體生態環境的同時，亦能提升當地民眾居住品質。
另外，同獲最佳設計規劃類「金質獎」還有「筏子溪生態綠廊營造計畫工程」，計畫包含水岸綠廊營造、動線連結及生態解說設施等，透過整治設計工程提升陸域植栽多樣性，強化既有的生態系統，且植栽的綠蔭及豐富的生態景觀，也可增進水岸休憩遊賞的吸引力。除空間層面的改善之外，連結動線亦是計畫執行重點，藉由水岸可及性之提升以及生態教育之推廣來推動保育意識和地方認同，以達到環境保護之目的，並促使筏子溪朝大臺中門戶景觀意象之方向發展。
水利局長范世億進一步說明，「臺中市大里區主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站」亦獲得最佳施工品質類「金質獎」，工程於去(111)年底完工，啟用後可輸送大里地區用戶每天約5萬噸家庭污水至福田水資源回收中心處理，作為福田再生水計畫運用的來源，提供臺中產業再生水水源，實現水資源循環再利用，朝向水資源永續發展邁進；本次獲獎也是此工程繼第30屆中華建築金石獎及第24屆國家建築金質獎後再度獲獎，足見水利局對工程品質的極度重視。
水利局表示，市長盧秀燕非常重視臺中市水環境建設，獲獎代表臺中市在重大工程堅持品質的努力與成果，也感謝評審委員對於施工團隊付出的肯定，水利局將持續推動防洪安全，並兼顧水域景觀環境營造，以引導民眾親近水域，達成宜居城市的目標。