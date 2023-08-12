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周慧敏牽姻緣！劉青雲搞砸初次約會　平時1舉動遭誤會「想借錢」

▲周慧敏舉辦演唱會，牽線劉青雲（左）與郭藹明（右）熟識，沒想到之後兩人初次約會，郭藹明卻誤會他要借錢。（圖／翻攝自微博）
▲周慧敏舉辦演唱會，牽線劉青雲（左）與郭藹明（右）熟識，沒想到之後兩人初次約會，郭藹明卻誤會他要借錢。（圖／翻攝自微博）

記者黃雅琪/綜合報導

「最佳拍檔」港星劉青雲、古天樂再次合演《掃毒3：人在天涯》，並加盟天王郭富城升級成「戰爭片」。戲裡扮演心狠手辣大毒梟的劉青雲，私下可是愛妻又親民的好男人，他透過周慧敏牽線，與郭藹明擦出愛火、相愛29年，初次約會時女方還誤會他要「借錢」，但其實是不擅言辭的劉青雲，好不容易鼓起勇氣主動邀約，一反常態才引起誤會。

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初次約會爆誤會！郭藹明以為劉青雲「要借錢」

「黑馬王子」劉青雲與「最高學歷」港姐、演員的愛妻郭藹明愛情長跑29年，他們膝下無子、感情甜蜜；兩人是在合作電視劇《大時代》時相識，當時下戲後沒有過多交集；一直到同劇演員周慧敏邀請他們去聽自己的演唱會，劉青雲與郭藹明才擦出愛的火花，交往4年後，兩人於1998年結婚。

▲《神探大戰》劉青雲飾演神探李俊。（圖／華映娛樂提供）
▲《神探大戰》中劉青雲飾演神探李俊。（圖／華映娛樂提供）
劉青雲上節目曾透露，當年約會時他還沒買車，是郭藹明開車來接他，而且郭藹明還誤會說：「你找我時，我以為你真的有事，比如要跟我『借錢』之類的。」原來是因為劉青雲平時對她都沉默寡言，突如其來的邀約，令郭藹明深感異常。傳聞郭藹明為愛劉青雲，放棄美國國家航空暨太空總署（NASA）工程師的機會，後來她否認此事，澄清只是在當地私人航天公司實習過1年。

▲劉青雲奪香港金像獎影帝寶座。（圖／翻攝自香港金像獎臉書）
▲劉青雲奪第3座香港金像獎影帝寶座。（圖／翻攝自香港金像獎臉書）
3度奪得香港金像獎影帝！劉青雲私下親民像「市民劉先生」

劉青雲從影40年，今年以《神探大戰》拿下第3座「香港金像獎」影帝，他上台領獎感謝團隊和太太的包容，還謙虛道：「如果大家真的有夢想又努力又長命，夢想會實現的！掌聲也好、噓聲也好，我都接受，總好過無聲。」劉青雲入圍香港電影金像獎最佳男主角17次，是史上入圍影帝最多次的演員。

▲劉青雲買菜被當「市民劉先生」採訪。（圖／翻攝自微博）
▲劉青雲買菜被當「市民劉先生」採訪。（圖／翻攝自微博）
劉青雲與郭藹明私下裝扮樸素，經常出雙入對現身在餐廳、街頭；2012年除夕，當時劉青雲在九龍市場買菜，被《蘋果日報》記者當作「普通市民」採訪，影片稱謂上還寫著「市民劉先生」，該片段曝光後引起廣大迴響，網友還戲稱劉青雲是「普通市民劉先生」。

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