同學為「體驗人生」打工　打工卻是她的日常！1動作助大學生圓夢

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對典典而言，除了擔心課業表現，生活、房租、書籍、教具、證照考試等費用也是她所擔心的。雖然在政府補助下，學費可以減免，但製作教具、實作課程，都需自行負擔費用，加上學校離家較遠，典典必須在外租屋，也須自行負擔生活費。
懂事的典典選擇到便利商店打工，除了獲取生活所需費用外，也可讓害羞的自己試著與陌生人對話，訓練勇氣與反應，強化未來從事幼保工作與人互動所需具備的能力。
小瑜是家扶的自立青年，目前從事托育工作。五專、二技就學期間，透過家扶提供的助學金，小瑜可以採買教科書、繪本、支付學雜費、交通費、餐費、材料費、教具費，小瑜與典典一樣，在學期間須努力兼顧學業與打工。
她表示，家扶提供的助學金讓自己在學期間可以減少打工，增加專心學習的時間。小瑜表示，申請家扶助學金需完成服務時數，在學期間曾協助家扶啟蒙方案的托育服務，陪伴國小、幼兒玩桌遊、設計活動等，因為在啟蒙方案的托育經驗，小瑜在實習期間比其他同學較不緊張。
畢業後經歷社會職場的歷練，小瑜在家扶社工的邀請下，再次協助啟蒙方案。跟先前不一樣的是，小瑜這次帶著精實的實務工作經驗，提供家扶扶助幼兒專業的指導，提升學習成效，並協助家長瞭解如何與幼兒互動，改善親子關係。
小瑜想對家扶的學弟、學妹說：「家扶有充足的資源、課程及活動，參加家扶多元活動，可以結交朋友，讓人生更加精彩。謝謝助學人的幫忙，讓我可以完成學業，並且在專業上成長，相信未來的你們也能發光發熱，成為下個感恩回饋者。」
在小瑜分享結束前現場忽然傳來小朋友呼喊「小瑜姐姐～」，原來是參與家扶中心啟蒙方案的小朋友。他們跑到小瑜及典典身旁，與小瑜、典典擊掌後，仰頭說「我們也想像姐姐一樣」。因為有小瑜的陪伴、引導，在小朋友心裡撒下愛循環的種子，期待他們未來也能像小瑜一樣朝自己的夢想前進。
台北家扶中心主任謝曉雯表示，社會上時常出現對大學生的迷思與質疑，如大學生應該要打工、應該要有能力經濟獨立，怎麼還會需要協助？實際上，要兼顧學習與打工是相當不容易的事情，另因打工而影響學習，也不是我們所樂見的。九月開學將近，希望社會大眾透過捐助助學金，幫助家扶大專生安心學習、培養專業、成就夢想，進而促成如小瑜一樣從受助到回饋的愛無限循環。
台北家扶招募助學人專線：(02)2736-2085
郵政劃撥：戶名：台北家扶／帳號：01089212（請註明：助學金）