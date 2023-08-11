下班回家小心！17縣市「豪雨特報」持續　雷雨轟炸北台灣

同學為「體驗人生」打工　打工卻是她的日常！1動作助大學生圓夢

▲台北家扶中心今（11）舉行助學金募集記者會，在學大專生典典分享就學時打工的經歷，並展示各項作品及證照。（圖／台北家扶中心提供）
▲台北家扶中心今（11）舉行助學金募集記者會，在學大專生典典分享就學時打工的經歷，並展示各項作品及證照。（圖／台北家扶中心提供）

家庭消費中心/綜合報導

不少大學生打工是為「體驗人生」，但對經濟弱勢學生來說，打工卻是她的「人生日常」，甚至不感和同學一起聚餐。台北家扶中心為扶助大專生，今（11）舉行助學金募集記者會，現場邀請在學大專生典典分享就學期間兼顧讀書與打工的努力，及邀請自立青年小瑜感謝助學人的幫忙，讓她不僅自立脫貧還能運用專業回饋家扶，自立青年小瑜特別在現場帶領了啟蒙小朋友們一起歡唱謝謝你帶動唱感謝一路相挺的贊助人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
典典小六時，家裡最小的妹妹出生。每天放學，典典都迫不及待回家看可愛的妹妹，也在這時萌生從事幼兒相關工作的夢想。現今典典就讀幼保科系，暑假後將升專五。典典很喜愛學校規畫的專業課程，包括設計教案、製做教具、實作課程、幼兒園、托嬰中心見習等，暑假後典典將展開期待已久的幼兒園實習之旅。

▲感謝一路相挺的筫助人。（圖／台北家扶中心提供）
▲感謝一路相挺的筫助人。（圖／台北家扶中心提供）
對典典而言，除了擔心課業表現，生活、房租、書籍、教具、證照考試等費用也是她所擔心的。雖然在政府補助下，學費可以減免，但製作教具、實作課程，都需自行負擔費用，加上學校離家較遠，典典必須在外租屋，也須自行負擔生活費。

懂事的典典選擇到便利商店打工，除了獲取生活所需費用外，也可讓害羞的自己試著與陌生人對話，訓練勇氣與反應，強化未來從事幼保工作與人互動所需具備的能力。

小瑜是家扶的自立青年，目前從事托育工作。五專、二技就學期間，透過家扶提供的助學金，小瑜可以採買教科書、繪本、支付學雜費、交通費、餐費、材料費、教具費，小瑜與典典一樣，在學期間須努力兼顧學業與打工。

她表示，家扶提供的助學金讓自己在學期間可以減少打工，增加專心學習的時間。小瑜表示，申請家扶助學金需完成服務時數，在學期間曾協助家扶啟蒙方案的托育服務，陪伴國小、幼兒玩桌遊、設計活動等，因為在啟蒙方案的托育經驗，小瑜在實習期間比其他同學較不緊張。

畢業後經歷社會職場的歷練，小瑜在家扶社工的邀請下，再次協助啟蒙方案。跟先前不一樣的是，小瑜這次帶著精實的實務工作經驗，提供家扶扶助幼兒專業的指導，提升學習成效，並協助家長瞭解如何與幼兒互動，改善親子關係。

小瑜想對家扶的學弟、學妹說：「家扶有充足的資源、課程及活動，參加家扶多元活動，可以結交朋友，讓人生更加精彩。謝謝助學人的幫忙，讓我可以完成學業，並且在專業上成長，相信未來的你們也能發光發熱，成為下個感恩回饋者。」

在小瑜分享結束前現場忽然傳來小朋友呼喊「小瑜姐姐～」，原來是參與家扶中心啟蒙方案的小朋友。他們跑到小瑜及典典身旁，與小瑜、典典擊掌後，仰頭說「我們也想像姐姐一樣」。因為有小瑜的陪伴、引導，在小朋友心裡撒下愛循環的種子，期待他們未來也能像小瑜一樣朝自己的夢想前進。

▲九月開學將近，希望社會大眾透過捐助助學金，幫助家扶大專生安心學習。（圖／台北家扶中心提供）
▲九月開學將近，希望社會大眾透過捐助助學金，幫助家扶大專生安心學習。（圖／台北家扶中心提供）
台北家扶中心主任謝曉雯表示，社會上時常出現對大學生的迷思與質疑，如大學生應該要打工、應該要有能力經濟獨立，怎麼還會需要協助？實際上，要兼顧學習與打工是相當不容易的事情，另因打工而影響學習，也不是我們所樂見的。九月開學將近，希望社會大眾透過捐助助學金，幫助家扶大專生安心學習、培養專業、成就夢想，進而促成如小瑜一樣從受助到回饋的愛無限循環。

台北家扶招募助學人專線：(02)2736-2085
郵政劃撥：戶名：台北家扶／帳號：01089212（請註明：助學金）
 

熱炒店吵到直接停業！律師嘆：沒有贏家　要北科大學生記住4件事

影音／北科大學生再開戰！熱炒老闆激動回應了　2天前和解內幕曝

平均薪資4.8萬？人力銀行：僅4萬人達標　電商最肯給！薪6萬搶人

獨／台灣平均薪資48K！「南北生活品質」差異曝光　她領35K卻贏了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀