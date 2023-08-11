野火肆虐伊比利半島！西班牙遇今夏第3波熱浪襲擊 飆46.8°C高溫
夏威夷野火災情嚴重，今年全球異常高溫與熱浪頻傳，西班牙本週也面臨今年第三次熱浪，多地氣溫飆破攝氏40度，預計熱浪的影響將持續到週末。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，西班牙國家氣象局（AEMET）表示，受到熱浪影響，連東北部巴斯克（Basque）地區也可能出現攝氏40度以上高溫，瓦倫西亞機場（Valencia airport）日前飆出攝氏46.8度高溫，突破1986年創下的攝氏43.4度高溫紀錄，提醒民眾注意避免熱傷害。
熱浪對健康的威脅，對老年人以及本身就患有疾病的群眾來說特別危險。另外，由於現在正逢旅遊季，許多相關業者都擔心熱浪會對當地旅遊業帶來負面影響。
而受到高溫影響，西班牙境內高山上的冰川正在融化，《Cryosphere》期刊發表的最新論文顯示，庇里牛斯山脈阿內托峰的冰川不僅正在融化，且可能完全消失。過去40年來，冰川面積已經縮小了3分之2，厚度平均減少30公尺，近年融冰速度更是持續加快。
葡萄牙南部奧德米拉（Odemira）地區本週也爆發大規模野火，出動近千名消防員救火，已有至少9名消防人員受傷。1400多位當地民眾被疏散，整個伊比利半島，今年夏季都與頻頻爆發的野火奮戰。