陳冠叡當外交官！分享「台灣寶貝」給《BOYS PLANET》JAY、尹鐘佑
南韓選秀《BOYS PLANET》深受海內外粉絲歡迎，但參賽者JAY、尹鐘佑無緣成為節目推出的限定團「ZEROBASEONE（ZB1）」成員，雖然力拚出道失敗，但2人依然受到粉絲喜愛，他們也將於明天在台舉辦粉絲見面會。JAY、尹鐘佑今（11）日抽空接受台灣媒體訪問，聊到共同好友陳冠叡，他們也分享陳冠叡錄節目時， 私下分享許多台灣古早味零食，讓他們非常開心與感動。
記者陳雅蘭/台北報導
JAY、尹鐘佑跟陳冠叡透過《BOYS PLANET》成為好友，他們表示來台之前，有請教陳冠叡台灣必吃的美食，陳冠叡也推薦2人要去逛夜市，JAY也說一定要品嚐到台灣雞排。JAY、尹鐘佑也分享在南韓錄節目時，陳冠叡帶了很多台灣古早味零食，也無私分享給大家，尹鐘佑說：「我們住在宿舍同一樓，陳冠叡有帶台灣的食物，紅紅長長的，我們有交換（零食）分享！」JAY補充：「那時候冠叡帶的零食我都沒看過，都很好吃，是很特別的文化交流！」
問及2位這趟的台灣之旅，會帶陳冠叡當時分享的零食回南韓嗎？尹鐘佑說：「我會再問問冠叡那些是什麼，這次要買回去！」再詢問他們有跟陳冠叡請教中文嗎？尹鐘佑表示因為陳冠叡的韓文實力好，「所以我們沒什麼機會能用中文交流！」
JAY、尹鐘佑這次一起來台，以不同時段在同場地舉辦粉絲見面會，被記者笑虧有「PK意味」，開玩笑請他們提出活動能勝過對方的優點，2人竟當場辯論起來，JAY問：「只能說一個？」尹鐘佑回擊：「你是覺得你有很多個嗎！」JAY幽默說：「我跳舞、韓文都能贏過他！」尹鐘佑則謙虛表示：「我沒有什麼能贏過JAY的。他會作曲，我也正在學習，我以後一定能贏過他！」
尹鐘佑訪談中非常照顧JAY，問及2人「不習慣對方哪裡」，JAY調侃尹鐘佑「聽力不好」，他解釋：「鐘佑的鬧鐘都調很早，我覺得他的鬧鐘要再設晚一點，他都聽不到鬧鐘的聲音，我都聽得到！」尹鐘佑害羞表示：「對...我都聽不到鬧鐘的聲音...」尹鐘佑則說JAY是「好奇寶寶」，對很多事物都感到好奇、喜歡提問、愛黏人，而且還喜歡肢體接觸，豈料話一說完，JAY就大力拍鐘佑的肩膀跟大腿，暗示對方「不要再說了」，場面相當逗趣。